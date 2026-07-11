Sinaproc mantiene aviso por lluvias y tormentas hasta el 12 de julio y oleajes en el Caribe hasta el 14

El <b>Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)</b> informó que se mantienen vigentes los <b>avisos por lluvias y tormentas hasta el domingo 12 de julio</b>, así como el <b>aviso de prevención por oleajes en el Caribe panameño hasta el 14 de julio de 2026</b>, por lo que exhortó a la población a extremar las medidas de precaución.La entidad pidió a los ciudadanos mantenerse atentos a los boletines oficiales y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades para reducir los riesgos asociados a las condiciones meteorológicas.Entre las principales recomendaciones, el Sinaproc instó a la población a <b>no cruzar ríos, quebradas o calles inundadas</b>, debido al peligro que representan las corrientes de agua durante las lluvias.Asimismo, solicitó a quienes viven en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos identificar previamente las rutas de evacuación y atender las indicaciones de los organismos de seguridad y respuesta.La entidad también pidió brindar especial atención a <b>niños, adultos mayores y personas en condición de vulnerabilidad</b>, quienes pueden verse más afectados por las condiciones climáticas.En caso de emergencia, el Sinaproc recordó que la ciudadanía puede comunicarse a las líneas <b>520-4429</b>, <b>911</b> y <b>6998-4809</b>.Además, el Sinaproc informó que mantiene activos sus <b>Centros de Operaciones de Emergencia </b>y continuará brindando atención y apoyo a las comunidades afectadas hasta que se restablezcan las condiciones de seguridad.Además, indicó que <b>este sábado continúan las acciones humanitarias</b> desarrolladas por el equipo interinstitucional, coordinado por la <b>Gobernación de Bocas del Toro</b> y el <b>Sinaproc</b>, para asistir a las poblaciones impactadas por las recientes lluvias.