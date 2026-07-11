Sinaproc mantiene aviso por lluvias y tormentas hasta el 12 de julio y oleajes en el Caribe hasta el 14

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que se mantienen vigentes los avisos por lluvias y tormentas hasta el domingo 12 de julio, así como el aviso de prevención por oleajes en el Caribe panameño hasta el 14 de julio de 2026, por lo que exhortó a la población a extremar las medidas de precaución.

La entidad pidió a los ciudadanos mantenerse atentos a los boletines oficiales y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades para reducir los riesgos asociados a las condiciones meteorológicas.

Entre las principales recomendaciones, el Sinaproc instó a la población a no cruzar ríos, quebradas o calles inundadas, debido al peligro que representan las corrientes de agua durante las lluvias.

Asimismo, solicitó a quienes viven en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos identificar previamente las rutas de evacuación y atender las indicaciones de los organismos de seguridad y respuesta.

La entidad también pidió brindar especial atención a niños, adultos mayores y personas en condición de vulnerabilidad, quienes pueden verse más afectados por las condiciones climáticas.

En caso de emergencia, el Sinaproc recordó que la ciudadanía puede comunicarse a las líneas 520-4429, 911 y 6998-4809.

Además, el Sinaproc informó que mantiene activos sus Centros de Operaciones de Emergencia y continuará brindando atención y apoyo a las comunidades afectadas hasta que se restablezcan las condiciones de seguridad.

Además, indicó que este sábado continúan las acciones humanitarias desarrolladas por el equipo interinstitucional, coordinado por la Gobernación de Bocas del Toro y el Sinaproc, para asistir a las poblaciones impactadas por las recientes lluvias.