Sinaproc emite aviso de prevención por lluvias y tormentas eléctricas en todo el país

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió este lunes 8 de junio un aviso de prevención para todo el territorio nacional debido al pronóstico de lluvias y tormentas eléctricas que se extenderán hasta las 11:59 p.m. del próximo 10 de junio.

La medida fue adoptada con base en los informes del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), que advierte sobre la influencia de varios sistemas atmosféricos capaces de generar lluvias intermitentes de variada intensidad en distintas regiones del país.

Según el organismo meteorológico, las condiciones climáticas estarán asociadas a los efectos indirectos de la depresión tropical 3-E, la futura tormenta tropical Cristina y la incursión de la onda tropical número 10, fenómenos que aportarán humedad significativa sobre el istmo panameño y favorecerán la formación de aguaceros acompañados de actividad eléctrica.

El aviso abarca todas las provincias y comarcas del país, así como ambos sectores marítimos.

De acuerdo con las proyecciones del IMHPA, los acumulados diarios de lluvia podrían oscilar entre 15 y 70 milímetros. En un período de hasta tres días, los registros podrían alcanzar entre 45 y 210 milímetros, especialmente en zonas donde se concentren los eventos de precipitación más intensos.

Las autoridades advirtieron que estas condiciones incrementan el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, crecidas repentinas de ríos y quebradas, deslizamientos de tierra y caída de árboles, principalmente en áreas vulnerables.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene un monitoreo permanente de la situación meteorológica y de los posibles impactos que puedan registrarse en las distintas regiones del país.

Ante este panorama, Sinaproc recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas, identificar rutas de evacuación y extremar las medidas de precaución en comunidades propensas a inundaciones o movimientos de tierra.

La entidad también recordó que cualquier situación de emergencia puede ser reportada a las líneas 520-4429, 911 o 6998-4809.

El IMHPA señaló que el istmo panameño permanecerá bajo vigilancia mientras continúe la interacción de estos sistemas atmosféricos, por lo que exhortó a la ciudadanía a seguir las recomendaciones de los estamentos de seguridad y protección civil durante los próximos días.