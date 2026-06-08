Sinaproc emite aviso de prevención por lluvias y tormentas eléctricas en todo el país

El<b> <a href="/tag/-/meta/sinaproc-sistema-nacional-de-proteccion-civil">Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)</a></b> emitió este lunes 8 de junio un aviso de prevención para todo el territorio nacional debido al pronóstico de lluvias y tormentas eléctricas que se extenderán hasta las 11:59 p.m. del próximo<b> 10 de junio.</b>La medida fue adoptada con base en los informes del <b>Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA)</b>, que advierte sobre la influencia de varios sistemas atmosféricos capaces de generar lluvias intermitentes de variada intensidad en distintas regiones del país.Según el organismo meteorológico, las condiciones climáticas estarán asociadas a los efectos indirectos de la depresión tropical 3-E, la futura tormenta tropical Cristina y la incursión de la onda tropical número 10, fenómenos que aportarán humedad significativa sobre el istmo panameño y favorecerán la formación de aguaceros acompañados de actividad eléctrica.El aviso abarca todas las provincias y comarcas del país, así como ambos sectores marítimos.De acuerdo con las proyecciones del IMHPA, los acumulados diarios de lluvia podrían oscilar entre 15 y 70 milímetros. En un período de hasta tres días, los registros podrían alcanzar entre 45 y 210 milímetros, especialmente en zonas donde se concentren los eventos de precipitación más intensos.Las autoridades advirtieron que estas condiciones incrementan el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, crecidas repentinas de ríos y quebradas, deslizamientos de tierra y caída de árboles, principalmente en áreas vulnerables.El <b>Centro de Operaciones de Emergencias (COE)</b> mantiene un monitoreo permanente de la situación meteorológica y de los posibles impactos que puedan registrarse en las distintas regiones del país.Ante este panorama, Sinaproc recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas, identificar rutas de evacuación y extremar las medidas de precaución en comunidades propensas a inundaciones o movimientos de tierra.La entidad también recordó que cualquier situación de emergencia puede ser reportada a las líneas <b>520-4429, 911 o 6998-4809.</b>El IMHPA señaló que el istmo panameño permanecerá bajo vigilancia mientras continúe la interacción de estos sistemas atmosféricos, por lo que exhortó a la ciudadanía a seguir las recomendaciones de los estamentos de seguridad y protección civil durante los próximos días.