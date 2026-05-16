Primera onda tropical provocará intensas lluvias en Panamá, advierte el Instituto de Meteorología

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió la mañana de este sábado 16 de mayo un aviso de prevención ante las lluvias y tormentas eléctricas previstas en gran parte del territorio nacional entre el 16 y el 19 de mayo.

Según el Sinaproc, el aviso estará vigente desde las 12:00 a.m. del 16 de mayo hasta las 11:59 p.m. del 19 de mayo, debido a condiciones de inestabilidad atmosférica que podrían generar fuertes precipitaciones, actividad eléctrica y ráfagas de viento.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, el país experimentará un nuevo período de inestabilidad asociado a la activación de diversos sistemas atmosféricos y al paso de la primera onda tropical de la temporada.

Tanto Sinaproc como el Imhpa advirtieron que estas condiciones podrían provocar lluvias significativas en distintas regiones del país, con acumulados máximos diarios estimados entre 20 y 75 milímetros.

Además, el informe señala que durante un período de tres días los acumulados de lluvia podrían alcanzar entre 60 y 225 milímetros en algunas zonas.

Las áreas bajo aviso de prevención son:

Bocas del Toro

Comarca Ngäbe Buglé

Veraguas

Colón

Comarca Guna Yala

Chiriquí

Los Santos

Panamá

Panamá Oeste

Darién

Herrera

Coclé

Comarca Emberá

Ambos sectores marítimos del país

El Sinaproc alertó sobre el riesgo de crecidas repentinas de ríos y quebradas, así como posibles inundaciones urbanas y rurales debido a la intensidad de las lluvias.

Ante este panorama, las autoridades exhortaron a la población a tomar las medidas de prevención necesarias, evitar cruzar ríos o áreas inundadas y mantenerse atentos a los informes oficiales emitidos por los organismos de emergencia y meteorología.