Alerta por lluvias significativas hasta el 19 de febrero en varias regiones del país

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que, según los pronósticos del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), se mantienen condiciones atmosféricas inestables que estarán generando lluvias significativas en el país desde las 8:00 p.m. de este martes 17 de febrero hasta las 11:59 p.m. de este jueves 19 de febrero de 2026.

De acuerdo con el aviso, las áreas bajo vigilancia son: Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé, el norte de Chiriquí, norte de Veraguas, norte de Coclé, Colón (costa abajo, centro y costa arriba) y la comarca Guna Yala.

Las autoridades recomiendan a la población evitar cruzar ríos o quebradas crecidas, no exponerse innecesariamente durante lluvias intensas, mantener especial vigilancia sobre niños y adultos mayores, asegurar techos y objetos que puedan desprenderse por ráfagas de viento, y reportar cualquier situación de emergencia a los estamentos correspondientes.

Sinaproc reiteró el llamado a mantenerse informados a través de los canales oficiales ante cualquier actualización del pronóstico.