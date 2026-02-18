Alerta por lluvias significativas hasta el 19 de febrero en varias regiones del país

El <b><a href="/tag/-/meta/sinaproc-sistema-nacional-de-proteccion-civil">Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)</a></b> informó que, según los pronósticos del <b><a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa)</a></b>, se mantienen condiciones atmosféricas inestables que estarán generando lluvias significativas en el país desde las 8:00 p.m. de este martes 17 de febrero hasta las 11:59 p.m. de este jueves 19 de febrero de 2026.De acuerdo con el aviso, las áreas bajo vigilancia son: Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé, el norte de Chiriquí, norte de Veraguas, norte de Coclé, Colón (costa abajo, centro y costa arriba) y la comarca Guna Yala.Las autoridades recomiendan a la población evitar cruzar ríos o quebradas crecidas, no exponerse innecesariamente durante lluvias intensas, mantener especial vigilancia sobre niños y adultos mayores, asegurar techos y objetos que puedan desprenderse por ráfagas de viento, y reportar cualquier situación de emergencia a los estamentos correspondientes.Sinaproc reiteró el llamado a mantenerse informados a través de los canales oficiales ante cualquier actualización del pronóstico.