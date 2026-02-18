Carlos Fernando Galán: ‘Bogotá no es una isla’ ante la violencia

Durante el foro de CAF, Galán presentó el avance del metro como la transformación de infraestructura más importante en la historia de la ciudad. Bogotá discutió durante cerca de 80 años la necesidad de un sistema ferroviario hasta que finalmente comenzó su construcción.La primera línea, de 24 kilómetros y carácter elevado, fue recibida por su administración con un avance del 28% y actualmente supera el 70%. El proyecto contará con tecnología de automatización GOA4 —la más avanzada disponible— y una flota de 30 trenes.Se prevé que la construcción del viaducto finalice en 2026, que las pruebas integrales se desarrollen en 2027 y que la operación comercial inicie en el primer trimestre de 2028. La línea tendrá capacidad para transportar más de un millón de pasajeros diarios, cifra superior a todo el sistema del metro de Washington, que posee cinco líneas.El alcalde también anunció la extensión de la línea 1 hasta la calle 100, mediante un esquema de alianza público-privada con financiación estimada de 70% privada y 30% pública, con una inversión cercana a 700-800 millones de dólares.