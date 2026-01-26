IMHPA emite aviso de vigilancia por alto riesgo de incendios en varias provincias del país

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por generación y propagación de incendios en distintas regiones del país, vigente desde las 9:00 a.m. del 26 de enero hasta las 11:59 p.m. del 29 de enero de 2026.

De acuerdo con el comunicado oficial, el sistema de monitoreo satelital de incendios de la NASA FIRMS ha detectado puntos de calor activos, asociados a zonas con incendios en algunas áreas del territorio nacional, lo que incrementa el riesgo de propagación durante este período.

El IMHPA advirtió que condiciones atmosféricas desfavorables, como la ausencia de precipitaciones, vientos, altas temperaturas, baja humedad del aire y un índice UV entre muy alto y extremo, están creando un ambiente propicio para la rápida generación y expansión de incendios, especialmente en áreas de masa vegetal.

Las áreas bajo aviso incluyen:

- Chiriquí (Tierras Bajas)

- Comarca Ngäbe Buglé (sector sur)

- Veraguas

- Los Santos

- Herrera

- Coclé

- Panamá Oeste

- Panamá Este

Según el informe, las provincias y comarcas del Pacífico panameño presentan un nivel de riesgo que va de moderado a muy alto, con alta probabilidad de incendios forestales y de vegetación durante los días de vigencia del aviso.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población, productores y conductores a extremar medidas de prevención, evitar quemas, no arrojar colillas ni desechos inflamables y reportar de inmediato cualquier conato de incendio, a fin de reducir afectaciones ambientales y riesgos a la seguridad de las comunidades.

El IMHPA indicó que continuará dando seguimiento a la evolución de las condiciones meteorológicas y no descartó la actualización del aviso si el riesgo se incrementa en los próximos días.