Atención Panamá: así cambiará el tiempo durante el día entre lluvias y calor

El<b><a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama"> Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa)</a></b> informó que este día se mantendrán <b>condiciones variables del tiempo</b> en el país, con <b>aguaceros aislados</b>, intervalos nublados y <b>temperaturas elevadas</b>, tanto en la vertiente del Caribe como del Pacífico.Durante la <b>mañana</b>, se prevén <b>episodios de aguaceros aislados</b> desde <b>Bocas del Toro hasta Colón</b>, mientras que el resto de la vertiente presentará <b>cielo parcialmente nublado</b>.En horas de la <b>tarde</b>, se esperan <b>intervalos nublados con lluvias aisladas</b> a lo largo de la vertiente.Para la <b>noche</b>, el Imhpa pronostica <b>cielo parcialmente nublado</b>, con <b>lluvias aisladas</b> concentradas entre <b>Bocas del Toro y Costa Abajo de Colón</b>.En la <b>mañana</b>, se espera <b>cielo parcialmente nublado</b> en general, con <b>chubascos aislados</b> en sectores de la <b>península de Azuero</b>, <b>norte de Panamá Oeste</b>, <b>Panamá Este</b> y <b>Darién</b>.Durante la <b>tarde y la noche</b>, se prevén <b>aguaceros aislados con actividad eléctrica</b> sobre <b>Darién</b> y las <b>comarcas Emberá Wounaan</b>, además de <b>lluvias en áreas de tierras altas de Chiriquí</b>. El resto de la vertiente mantendrá <b>cielo parcialmente nublado</b>.