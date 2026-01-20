Atención Panamá: así cambiará el tiempo durante el día entre lluvias y calor

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que este día se mantendrán condiciones variables del tiempo en el país, con aguaceros aislados, intervalos nublados y temperaturas elevadas, tanto en la vertiente del Caribe como del Pacífico.

Durante la mañana, se prevén episodios de aguaceros aislados desde Bocas del Toro hasta Colón, mientras que el resto de la vertiente presentará cielo parcialmente nublado.En horas de la tarde, se esperan intervalos nublados con lluvias aisladas a lo largo de la vertiente.Para la noche, el Imhpa pronostica cielo parcialmente nublado, con lluvias aisladas concentradas entre Bocas del Toro y Costa Abajo de Colón.

En la mañana, se espera cielo parcialmente nublado en general, con chubascos aislados en sectores de la península de Azuero, norte de Panamá Oeste, Panamá Este y Darién.Durante la tarde y la noche, se prevén aguaceros aislados con actividad eléctrica sobre Darién y las comarcas Emberá Wounaan, además de lluvias en áreas de tierras altas de Chiriquí. El resto de la vertiente mantendrá cielo parcialmente nublado.