Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 31 de diciembre

De acuerdo con el pronóstico, durante la mañana gran parte de la vertiente del Pacífico presentará poca nubosidad a cielo parcialmente nublado. Sin embargo, se esperan nublados con lluvias esporádicas en sectores de Darién, la comarca Emberá Woünaan, el Golfo de Panamá, el norte de Panamá Este, la Cordillera Central y las Tierras Altas de Chiriquí.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que las condiciones del tiempo en el país estarán influenciadas por vientos y lluvias intermitentes, principalmente en la vertiente del Caribe, donde durante el día predominará un ambiente ventoso, con cielo nublado y lluvias esporádicas que podrían extenderse hasta horas de la noche.

Para horas de la tarde, el IMHPA prevé cielo parcialmente nublado con aguaceros aislados de corta duración en Panamá Oeste, Panamá Este, Panamá Norte, Darién, Golfo de Panamá, las comarcas Emberá Woünaan, norte de Coclé, sur de Veraguas y el occidente de Chiriquí. En tanto, la Cordillera Central y las Tierras Altas de Chiriquí mantendrán nublados con lluvias intermitentes.

Durante la noche, persistirán los nublados con lluvias intermitentes en la Cordillera Central, Coclé Norte, Golfo de Panamá, Panamá Este, Darién y la comarca Emberá Woünaan, mientras que el resto del Pacífico panameño se mantendrá con poca nubosidad.

En cuanto a las temperaturas, el IMHPA indicó que las máximas oscilarán entre 29 °C y 33 °C en gran parte del país, mientras que en áreas montañosas y la Cordillera Central se registrarán valores más frescos, entre 12 °C y 24 °C.

Respecto a los vientos, en el Caribe Occidental se esperan vientos del oeste y nor-noreste con velocidades entre 10 y 25 km/h, mientras que el resto del Caribe panameño registrará vientos del nor-noreste con velocidades entre 30 y 40 km/h, por lo que se recomienda precaución, especialmente en zonas costeras y marítimas.

Además, el IMHPA advirtió que los índices de radiación UV-B se mantendrán en niveles de riesgo moderado a muy alto, con valores entre 5 y 10, por lo que se exhorta a la población a tomar medidas de protección ante la exposición prolongada al sol.