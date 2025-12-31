Clima en Panamá: Pronóstico para este miércoles 31 de diciembre

Para horas de la tarde, el IMHPA prevé cielo parcialmente nublado con aguaceros aislados de corta duración en Panamá Oeste, Panamá Este, Panamá Norte, Darién, Golfo de Panamá, las comarcas Emberá Woünaan, norte de Coclé, sur de Veraguas y el occidente de Chiriquí. En tanto, la Cordillera Central y las Tierras Altas de Chiriquí mantendrán nublados con lluvias intermitentes.Durante la noche, persistirán los nublados con lluvias intermitentes en la Cordillera Central, Coclé Norte, Golfo de Panamá, Panamá Este, Darién y la comarca Emberá Woünaan, mientras que el resto del Pacífico panameño se mantendrá con poca nubosidad.En cuanto a las temperaturas, el IMHPA indicó que las máximas oscilarán entre <b>29 °C y 33 °C </b>en gran parte del país, mientras que en áreas montañosas y la Cordillera Central se registrarán valores más frescos, entre <b>12 °C y 24 °C.</b>Respecto a los vientos, en el Caribe Occidental se esperan vientos del oeste y nor-noreste con velocidades entre 10 y 25 km/h, mientras que el resto del Caribe panameño registrará vientos del nor-noreste con velocidades entre 30 y 40 km/h, por lo que se recomienda precaución, especialmente en zonas costeras y marítimas.Además, el IMHPA advirtió que los <b>índices de radiación UV-B se mantendrán en niveles de riesgo moderado a muy alto</b>, con valores entre 5 y 10, por lo que se exhorta a la población a tomar medidas de protección ante la exposición prolongada al sol.