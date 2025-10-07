¡Alerta! Emiten aviso de vigilancia en Panamá: lluvias y aguaceros significativos

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), en conjunto con el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), emitió un aviso de vigilancia por lluvias y aguaceros significativos en todo el territorio nacional.

El aviso se mantendrá vigente hasta el 12 de octubre de 2025, debido a las condiciones atmosféricas inestables que afectan al país debido a la incursión de la onda tropical #33, que podría intensificar las precipitaciones y generar posibles deslizamientos de tierra, crecidas repentinas y anegaciones en áreas vulnerables.

Pero, ¿Por qué las lluvias actuales son especialmente peligrosas?

Las autoridades advierten que las lluvias de esta semana representan un alto nivel de riesgo debido a que los suelos ya se encuentran saturados de agua tras semanas de precipitaciones continuas. Esta saturación reduce la capacidad de absorción del terreno, lo que aumenta las probabilidades de deslizamientos de tierra, inundaciones repentinas y desbordamientos de ríos y quebradas.

En provincias montañosas como Chiriquí, donde abundan las pendientes, estos fenómenos han producido derrumbes y daños estructurales en viviendas y carreteras.

Por ejemplo, en el distrito de Boquete, las lluvias ocasionaron múltiples incidentes en distintos sectores del corregimiento, con el siguiente balance preliminar:

26 deslizamientos de tierra, 25 viviendas afectadas, 8 árboles caídos sobre vías y viviendas, y evacuación preventiva de 7 familias.

Además de zonas incomunicadas, derrumbe dentro de la cuenca, inundaciónes por aguas fluviales y pluviales, deslizamientos con masa vegetal, introducción de aguas pluviales en viviendas, entrada de aguas con sedimentos, obstrucción de vía por árbol caído, entre otros.

En Bocas del Toro se reportó la caída de un árbol sobre la vía en el sector de Finca 8, y nueve personas (seis adultos y tres menores) quedaron atrapadas en un islote del sector Nudobidi, debido al incremento del caudal del río Riscó.

Tanto el IMHPA como el SINAPROC recomiendan tomar precauciones, mantenerse atentos a los avisos meteorológicos oficiales y evitar exponerse a zonas propensas a inundaciones o ríos caudalosos.