Consejo de Ministros del Caribe se reunirá en Panamá en medio de retos económicos globales

Panama será sede el próximo 21 de junio de la 31 <b>Reunión del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC)</b>, un encuentro que podría fortalecer la posición del país como centro logístico, diplomático y comercial de la región caribeña.La cita reunirá a representantes de países del gran Caribe en un contexto marcado por desafíos económicos globales, tensiones comerciales internacionales y la necesidad de fortalecer la cooperación regional frente al cambio climático y la migración.Para Panamá, <b>el evento representa una oportunidad estratégica para consolidar su papel como punto de conexión entre Centroamérica, Sudamérica y el Caribe</b>. Su infraestructura logística, respaldada por el <a href="/tag/-/meta/canal-de-panama">Canal de Panamá</a>, los puertos marítimos y el<a href="/tag/-/meta/aeropuerto-internacional-de-tocumen"> Aeropuerto Internacional de Tocumen</a>, vuelve a colocarse en el centro de las discusiones regionales sobre comercio y cadenas de suministro.Además del componente económico, la reunión podría traducirse en mayores oportunidades de inversión y cooperación regional en sectores como transporte, turismo, energía, tecnología y seguridad alimentaria.<b> El mercado del gran Caribe supera los 240 millones de habitantes, lo que convierte a la región en un espacio de interés para la expansión comercial panameña.</b>Otro de los temas clave será la resiliencia climática. Los países caribeños enfrentan amenazas constantes por huracanes, inundaciones y otros fenómenos naturales, por lo que Panamá busca posicionarse como un actor regional en iniciativas de prevención y respuesta ante desastres. Entre los proyectos que se discutirán destaca el programa Shock, enfocado en sistemas de alerta temprana para emergencias climáticas en islas del Caribe.La reunión también permitirá a Panamá reforzar su presencia diplomática en temas vinculados con migración, sostenibilidad y cooperación regional. Más allá del simbolismo diplomático, la realización de la cumbre puede generar movimiento económico local mediante la llegada de delegaciones oficiales, equipos técnicos, organismos internacionales y representantes empresariales vinculados a la región caribeña.Con este encuentro, <b>Panamá busca convertir su posición geográfica y su capacidad logística en herramientas de integración regional</b> y crecimiento económico, en un escenario internacional donde la conectividad y la cooperación vuelven a ganar relevancia.