IICA llevará el debate sobre financiamiento agrícola al Foro CAF en Panamá

El director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Muhammad Ibrahim, participará en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe–, que se celebrará en ciudad de Panamá del 27 al 30 de enero.

La presencia del representante del IICA se dará en el marco de los paneles y reuniones dedicados al financiamiento para la transformación de los sistemas agroalimentarios en la región, uno de los ejes centrales del encuentro que reunirá a autoridades, organismos multilaterales y líderes del sector público y privado.

En entrevista con La Estrella de Panamá, Ibrahim adelantó que su participación estará enfocada en analizar las oportunidades de financiamiento para el sector agrícola, así como en los modelos híbridos que combinan recursos públicos, privados y de cooperación internacional, conocidos como blended finance, que han mostrado resultados positivos en distintos países de América Latina y el Caribe.

El Foro Económico Internacional CAF abordará temas clave como crecimiento económico, sostenibilidad, innovación, inclusión social y seguridad alimentaria, en un entorno regional marcado por los desafíos climáticos, el aumento de los costos de producción y la necesidad de modernizar las economías.

La visita del director general del IICA también coincide con el interés de Panamá en fortalecer su agenda agropecuaria, avanzar en bioeconomía y consolidar alianzas regionales que impulsen la productividad y competitividad del sector.