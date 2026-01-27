IICA llevará el debate sobre financiamiento agrícola al Foro CAF en Panamá

El director general del <b><a href="/tag/-/meta/iica-instituto-interamericano-de-cooperacion-para-la-agricultura">Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)</a></b>, Muhammad Ibrahim, participará en el <b><a href="/tag/-/meta/foro-de-davos-de-america-latina">Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026</a></b>, organizado por CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe–, que se celebrará en ciudad de Panamá del 27 al 30 de enero.La presencia del representante del IICA se dará en el marco de los paneles y reuniones dedicados al financiamiento para <b>la transformación de los sistemas agroalimentarios en la región</b>, uno de los ejes centrales del encuentro que reunirá a autoridades, organismos multilaterales y líderes del sector público y privado.En entrevista con <b><a href="/tag/-/meta/la-estrella-de-panama">La Estrella de Panamá</a></b>, Ibrahim adelantó que su participación estará enfocada en analizar las oportunidades de financiamiento para el sector agrícola, así como en los modelos híbridos que combinan recursos públicos, privados y de cooperación internacional, conocidos como <i>blended finance</i>, que han mostrado resultados positivos en distintos países de América Latina y el Caribe.El Foro Económico Internacional CAF abordará temas clave como <b>crecimiento económico, sostenibilidad, innovación, inclusión social y seguridad alimentaria</b>, en un entorno regional marcado por <b>los desafíos climáticos, el aumento de los costos de producción y la necesidad de modernizar las economías</b>.La visita del director general del IICA también coincide con el interés de Panamá en fortalecer su agenda agropecuaria, avanzar en bioeconomía y consolidar alianzas regionales que impulsen la productividad y competitividad del sector.