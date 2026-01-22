  1. Inicio
Nacional

Foro Económico Internacional: ¿qué jefes de Estado asistirán a Panamá?

Mulino será el anfitrión del evento este 28 y 29 de enero.
Mulino será el anfitrión del evento este 28 y 29 de enero.
Por
Emiliana Tuñón
  • 22/01/2026 11:50
Mulino anunció que seis jefes de Estado de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe han confirmado su asistencia.

Panamá será sede del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, que se celebrará los días 28 y 29 de enero, con la participación de jefes de Estado, empresarios y líderes globales. El encuentro es organizado por CAF –Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe– en alianza con el Gobierno Nacional.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que seis jefes de Estado de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe han confirmado su asistencia al foro, que busca analizar los principales desafíos de la región y definir acciones conjuntas para impulsar el crecimiento económico, la inclusión social y la competitividad.

Entre los participantes confirmados se encuentran Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil; Daniel Noboa, de Ecuador; Bernardo Arévalo, de Guatemala; Andrew Holness, de Jamaica; Rodrigo Paz, de Bolivia; y José Antonio Kast, de Chile.

Lula da Silva será el orador principal del foro, que aspira a convertirse en un espacio clave de diálogo regional sobre el futuro económico y social de América Latina y el Caribe.

Ministros y altos funcionarios de más de 25 países asistirán al Foro Económico 2026

El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 contará con una amplia representación internacional, tras confirmarse la asistencia de ministros, viceministros y altos funcionarios de más de 25 países de América, Europa, África, Medio Oriente y Asia.

Entre los países representados figuran Colombia, Costa Rica, Paraguay, Santa Lucía, Perú, República Dominicana, Sudáfrica, Italia, Egipto, Uruguay, Argentina, El Salvador, Granada, Trinidad y Tobago, Reino Unido, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, México, España, India, Arabia Saudita, Qatar, Tailandia y Filipinas.

La agenda del foro incluirá la participación de cinco exjefes de Estado como expositores: los expresidentes colombianos Iván Duque y Juan Manuel Santos; la exmandataria de Costa Rica, Laura Chinchilla; el expresidente de Chile, Eduardo Frei; y el ex primer ministro de Italia, Enrico Letta.

Asimismo, se prevé la presencia de representantes de organismos multilaterales y regionales, entre ellos las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Europea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

