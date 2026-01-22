Foro Económico Internacional: ¿qué jefes de Estado asistirán a Panamá?

El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 contará con una amplia representación internacional, tras confirmarse la asistencia de ministros, viceministros y altos funcionarios de más de 25 países de América, Europa, África, Medio Oriente y Asia.Entre los países representados figuran Colombia, Costa Rica, Paraguay, Santa Lucía, Perú, República Dominicana, Sudáfrica, Italia, Egipto, Uruguay, Argentina, El Salvador, Granada, Trinidad y Tobago, Reino Unido, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, México, España, India, Arabia Saudita, Qatar, Tailandia y Filipinas.La agenda del foro incluirá la participación de cinco exjefes de Estado como expositores: los expresidentes colombianos Iván Duque y Juan Manuel Santos; la exmandataria de Costa Rica, Laura Chinchilla; el expresidente de Chile, Eduardo Frei; y el ex primer ministro de Italia, Enrico Letta.Asimismo, se prevé la presencia de representantes de organismos multilaterales y regionales, entre ellos las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Europea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).