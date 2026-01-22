Foro Económico Internacional: ¿qué jefes de Estado asistirán a Panamá?

Panamá será sede del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, que se celebrará los días 28 y 29 de enero, con la participación de jefes de Estado, empresarios y líderes globales. El encuentro es organizado por CAF –Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe– en alianza con el Gobierno Nacional.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que seis jefes de Estado de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe han confirmado su asistencia al foro, que busca analizar los principales desafíos de la región y definir acciones conjuntas para impulsar el crecimiento económico, la inclusión social y la competitividad.

Entre los participantes confirmados se encuentran Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil; Daniel Noboa, de Ecuador; Bernardo Arévalo, de Guatemala; Andrew Holness, de Jamaica; Rodrigo Paz, de Bolivia; y José Antonio Kast, de Chile.

Lula da Silva será el orador principal del foro, que aspira a convertirse en un espacio clave de diálogo regional sobre el futuro económico y social de América Latina y el Caribe.