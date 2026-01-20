Seis jefes de Estado participarán en el Foro Económico Internacional 2026 en Panamá

El presidente José Raúl Mulino reveló este 20 de enero que seis jefes de Estado de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe participarán en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, que se celebrará en la ciudad de Panamá los días 28 y 29 de enero.

Entre los mandatarios confirmados figuran Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil; Daniel Noboa, de Ecuador; Bernardo Arévalo, de Guatemala; Andrew Holness, primer ministro de Jamaica; Rodrigo Paz, de Bolivia, y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast. El mandatario brasileño será además el orador de fondo del foro.

El evento contará también con la participación de ministros, viceministros y altos funcionarios de países, como Colombia, Costa Rica, Paraguay, Santa Lucía, Perú, República Dominicana, Sudáfrica, Italia, Egipto, Uruguay, Argentina y El Salvador.

También estarán representados Granada, Trinidad y Tobago, Reino Unido, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, México, España, India, Arabia Saudita, Qatar, Tailandia y Filipinas.

Entre los expositores destacan cinco exjefes de Estado: los colombianos Iván Duque y Juan Manuel Santos, la expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla, el exmandatario chileno Eduardo Frei y el ex primer ministro de Italia Enrico Letta.

Asimismo, se prevé la presencia de representantes de organismos internacionales como Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Europea, la OCDE, la OPEP y la Cepal.

El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, en alianza con el Gobierno panameño reunirá además a empresarios y líderes globales.

El objetivo del encuentro es abordar los principales desafíos de la región y definir acciones conjuntas que impulsen el crecimiento económico, la inclusión social y la competitividad de América Latina y el Caribe.