Seis jefes de Estado participarán en el Foro Económico Internacional 2026 en Panamá

El presidente <b>José Raúl Mulino</b> reveló este 20 de enero que <b>seis jefes de Estado de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe</b> participarán en el <b>Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026</b>, que se celebrará en la ciudad de Panamá los días <b>28 y 29 de enero</b>.Entre los mandatarios confirmados figuran <b>Luiz Inácio </b><i><b>Lula</b></i><b> da Silva</b>, presidente de Brasil; <b>Daniel Noboa</b>, de Ecuador; <b>Bernardo Arévalo</b>, de Guatemala; <b>Andrew Holness</b>, primer ministro de Jamaica; <b>Rodrigo Paz</b>, de Bolivia, y el <b>presidente electo de Chile, José Antonio Kast</b>. El mandatario brasileño será además el <b>orador de fondo</b> del foro.El evento contará también con la participación de <b>ministros, viceministros y altos funcionarios</b> de países, como <b>Colombia, Costa Rica, Paraguay, Santa Lucía, Perú, República Dominicana, Sudáfrica, Italia, Egipto, Uruguay, Argentina y El Salvador.</b><b>También estarán representados Granada, Trinidad y Tobago, Reino Unido, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, México, España, India, Arabia Saudita, Qatar, Tailandia y Filipinas</b>.Entre los expositores destacan <b>cinco exjefes de Estado</b>: los colombianos <b>Iván Duque</b> y <b>Juan Manuel Santos</b>, la expresidenta de Costa Rica <b>Laura Chinchilla</b>, el exmandatario chileno <b>Eduardo Frei</b> y el ex primer ministro de Italia <b>Enrico Letta</b>.Asimismo, se prevé la presencia de representantes de organismos internacionales como <b>Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Europea, la OCDE, la OPEP y la Cepal</b>.El <b>Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026</b>, organizado por <b>CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe</b>, en alianza con el <b>Gobierno panameño</b> reunirá además a empresarios y líderes globales. El objetivo del encuentro es <b>abordar los principales desafíos de la región y definir acciones conjuntas que impulsen el crecimiento económico, la inclusión social y la competitividad de América Latina y el Caribe</b>.