Davos 2026: Mulino se reúne con líderes mundiales para promover a Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino, viajó este domingo a Davos, Suiza, para participar, por segundo año consecutivo, en el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), uno de los principales espacios de diálogo global que reúne a líderes de gobiernos, empresas multinacionales, la sociedad civil y el sector académico.

El encuentro, que se desarrollará del 19 al 22 de enero, tiene como objetivo debatir sobre el futuro, abordar los principales desafíos globales y establecer prioridades orientadas al bienestar de la humanidad. El programa del WEF está estructurado en torno a cinco retos globales clave, que requieren cooperación y diálogo entre el sector público y privado.

Según el Foro Económico Mundial, para enfrentar la complejidad del contexto actual, el crecimiento, la resiliencia y la innovación serán ejes transversales que guiarán la toma de decisiones y la búsqueda de oportunidades de desarrollo a nivel mundial.

Durante su estadía en Davos, el presidente Mulino sostendrá encuentros con líderes empresariales y jefes de Estado, con el propósito de promover inversiones estratégicas en Panamá, resaltando las ventajas competitivas del país, especialmente en los sectores logístico, energético y de servicios.

La agenda oficial del mandatario incluye reuniones bilaterales con presidentes y primeros ministros de Suiza, Singapur, Países Bajos, Ecuador y Austria, así como encuentros con altos ejecutivos de empresas y organismos internacionales, entre ellos Citi, la naviera Maersk, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y directivos del propio WEF, organización que anunciará en Davos un importante evento para Panamá.

Asimismo, Mulino se reunirá con representantes de empresas del sector energético, logístico y portuario, como la multinacional emiratí DP World y la compañía estadounidense AES.

En el plano académico y de discusión estratégica, el presidente panameño será uno de los expositores principales del panel “Reconstruyendo la confianza en Latinoamérica”, junto a los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa, y Colombia, Gustavo Petro, además del presidente del BID, Ilan Goldfajn, y representantes de Oxford University.

El mandatario también participará como panelista en otros tres foros del evento: “Transformando la frontera de inversión en América Latina”, “Cadenas de suministro: ¿Se ha calmado la situación?” y “Líderes de la industria: ideas sobre cómo recalibrar la nueva realidad energética”.

Finalmente, como parte de su agenda diplomática, se coordina un posible encuentro del presidente Mulino con Rafael Grossi, aspirante argentino a la Secretaría General de las Naciones Unidas, en el marco de las reuniones paralelas que se desarrollan durante el Foro de Davos.