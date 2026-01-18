Davos 2026: Mulino se reúne con líderes mundiales para promover a Panamá

El presidente de la República, <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>, viajó este domingo a <b>Davos, Suiza</b>, para participar, por segundo año consecutivo, en el <b>Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés)</b>, uno de los principales espacios de diálogo global que reúne a líderes de gobiernos, empresas multinacionales, la sociedad civil y el sector académico.El encuentro, que se desarrollará del <b>19 al 22 de enero</b>, tiene como objetivo debatir sobre el futuro, abordar los principales desafíos globales y establecer prioridades orientadas al bienestar de la humanidad. El programa del WEF está estructurado en torno a <b>cinco retos globales clave</b>, que requieren cooperación y diálogo entre el sector público y privado.Según el Foro Económico Mundial, para enfrentar la complejidad del contexto actual, el <b>crecimiento, la resiliencia y la innovación</b> serán ejes transversales que guiarán la toma de decisiones y la búsqueda de oportunidades de desarrollo a nivel mundial.Durante su estadía en Davos, el presidente Mulino sostendrá encuentros con <b>líderes empresariales y jefes de Estado</b>, con el propósito de <b>promover inversiones estratégicas en Panamá</b>, resaltando las ventajas competitivas del país, especialmente en los sectores <b>logístico, energético y de servicios</b>.La agenda oficial del mandatario incluye <b>reuniones bilaterales</b> con presidentes y primeros ministros de <b>Suiza, Singapur, Países Bajos, Ecuador y Austria</b>, así como encuentros con altos ejecutivos de empresas y organismos internacionales, entre ellos <b>Citi</b>, la naviera <b>Maersk</b>, el <b>Banco Interamericano de Desarrollo (BID)</b> y directivos del propio WEF, organización que anunciará en Davos un <b>importante evento para Panamá</b>.Asimismo, Mulino se reunirá con representantes de empresas del sector energético, logístico y portuario, como la multinacional emiratí <b>DP World</b> y la compañía estadounidense <b>AES</b>.En el plano académico y de discusión estratégica, el presidente panameño será uno de los <b>expositores principales</b> del panel <b>'Reconstruyendo la confianza en Latinoamérica'</b>, junto a los presidentes de <b>Ecuador, Daniel Noboa</b>, y <b>Colombia, Gustavo Petro</b>, además del presidente del BID, <b>Ilan Goldfajn</b>, y representantes de <b>Oxford University</b>.El mandatario también participará como panelista en otros tres foros del evento: <b>'Transformando la frontera de inversión en América Latina'</b>, <b>'Cadenas de suministro: ¿Se ha calmado la situación?'</b> y <b>'Líderes de la industria: ideas sobre cómo recalibrar la nueva realidad energética'</b>.Finalmente, como parte de su agenda diplomática, se coordina un <b>posible encuentro</b> del presidente Mulino con <b>Rafael Grossi</b>, aspirante argentino a la <b>Secretaría General de las Naciones Unidas</b>, en el marco de las reuniones paralelas que se desarrollan durante el Foro de Davos.