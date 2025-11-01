Unos 2.500 líderes analizarán el futuro de la región en el ‘Davos de América’. Esta es la agenda

Más de 2.500 empresarios, inversionistas, autoridades de gobierno y representantes de organismos multilaterales se reunirán en Panamá, en la segunda edición de Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, conocido también como el ‘Davos de América Latina’ debatir sobre los desafíos y oportunidades de la región en un escenario global cambiante, marcado por fricciones comerciales y reajustes en la arquitectura financiera internacional.

El cónclave, que se realizará el 29 y 30 de enero de 2026, en el Centro de Convenciones de Amador, en la ciudad de Panamá, se posiciona como una plataforma anual de reflexión para reafirmar la posición y oportunidades de América Latina y el Caribe en sectores clave como el agropecuario, la minería, gas y tecnologías limpias, la transición energética y ambiental, el powershoring o los servicios y digitalización.

“El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe se consolida como un espacio clave para reflexionar, debatir y, sobre todo, actuar unidos para impulsar el crecimiento económico y posicionar a América Latina y el Caribe como un actor global imprescindible y capaz de aportar soluciones a los grandes retos del desarrollo, como la lucha contra el cambio climático, las crisis migratorias o la transición energética”, dijo Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, este viernes 31 de octubre en el lanzamiento oficial del evento.

Entre los participantes destacan: José Raúl Mulino (presidente de Panamá), Luiz Inácio Lula da Silva (presidente de Brasil), Daniel Noboa (presidente de Ecuador) Michio Kaku (físico teórico y futurista), Pedro Heilbron (CEO de Copa Airlines), Ricardo Hausmann, (director del Harvard Growth Lab), y Sergio Díaz-Granados (presidente ejecutivo de CAF).

Una agenda transformadora

En el marco del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, el 27 de enero de 2026 se llevará a cabo el Festival CAF: Voces por nuestra región, cultura que mueve el mundo, un espacio para promover el potencial cultural y artístico de América Latina y el Caribe, desde la mirada de sus principales exponentes.

Además, CAF realizará el 29 y 30 de enero la “Rueda de Negocios América Latina y el Caribe: Conexión al Mercado Global”, con el objetivo de facilitar la integración comercial de la región. La actividad reunirá a 150 compradores internacionales con 300 exportadores latinoamericanos en más de 4,000 reuniones uno a uno, diseñadas para conectar la oferta regional con la demanda global.

Esta plataforma ofrecerá a los empresarios una oportunidad única de internacionalización, permitiéndoles realizar en un solo lugar y en apenas día y medio, el equivalente a más de dos semanas de prospección comercial individual.

La convocatoria está abierta para empresas de sectores estratégicos como: agroalimentos, manufacturas, textiles, químicos, ciencias de la vida y servicios tecnológicos, quienes podrán registrarse hasta el 22 de diciembre de 2025 a través de la plataforma www.matchmaking-forum-caf.com .

Esta rueda de negocios busca convertir el intercambio académico y de ideas en resultados comerciales tangibles. Al integrarse con el Foro Económico Internacional, permite a los participantes reunirse con socios potenciales de más de 15 países, concentrando en un espacio lo que normalmente requeriría múltiples viajes.

De esta manera, CAF impulsa el crecimiento sostenible y la integración regional, maximizando el tiempo y los recursos de los empresarios mientras fortalece la proyección global de América Latina y el Caribe.

El Foro forma parte de los esfuerzos de CAF por impulsar el desarrollo socioeconómico de América Latina y el Caribe y por promover una visión del desarrollo de medio y largo plazo, que beneficie a todos los ciudadanos. Desde 1970, la institución ha desembolsado más de USD 210.000 millones para proyectos de salud, educación, infraestructuras, movilidad, desarrollo social y humano en la región.

