Presidente Noboa confirma participación en el ‘Davos de América’

El Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026 se consolida como una plataforma anual de reflexión sobre los sectores estratégicos de la región, incluyendo agroindustria, minería, gas y tecnologías limpias, transición energética,<i> powershoring</i>, servicios y digitalización.'Este foro es un espacio clave para reflexionar, debatir y actuar unidos, impulsando el crecimiento económico y posicionando a América Latina y el Caribe como un actor global capaz de aportar soluciones a retos como el cambio climático, las crisis migratorias o la transición energética', afirmó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.El evento reunirá en Panamá, el 29 y 30 de enero de 2026, a más de 2.500 empresarios, inversionistas, autoridades gubernamentales y representantes de organismos multilaterales. Entre los participantes destacan José Raúl Mulino (Presidente de Panamá), Luiz Inácio Lula da Silva (Presidente de Brasil), Daniel Noboa (Presidente de Ecuador), Michio Kaku (físico teórico y futurista), Pedro Heilbron (CEO de Copa Airlines), Ricardo Hausmann (Director del Harvard Growth Lab) y Sergio Díaz-Granados (Presidente ejecutivo de CAF).