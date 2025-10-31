Presidente Noboa confirma participación en el ‘Davos de América’

Martínez-Acha adelantó que el evento abordará temas estratégicos como economía, distribución, agricultura, turismo, energía, inteligencia artificial, entre otros, con la participación de expertos internacionales. “El foro será un espacio de reflexión y cooperación para construir soluciones concretas en beneficio de nuestros pueblos”, subrayó el canciller, quien también destacó que Panamá “es uno de los países con mayor crecimiento en América Latina”.

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, confirmó este viernes que los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, y Daniel Noboa, de Ecuador, participarán en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, programado para el próximo año. Noboa es el segundo mandatario confirmado para el llamado “Davos de América Latina”, organizado por CAF —Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe—. El cónclave reunirá a expertos globales para debatir los desafíos y oportunidades de la región en un contexto internacional marcado por fricciones comerciales y ajustes en la arquitectura financiera.

Interconexión eléctrica y minería

El canciller también se refirió al proyecto de Interconexión Eléctrica Panamá-Colombia, con el objetivo de concluirlo antes de que finalice el quinquenio. “La decisión de ambos países está tomada [...]. Tanto el gobierno colombiano como el de Panamá están de acuerdo. Hay tramos terrestres en Colombia, otros marítimos y un pequeño tramo que atraviesa Panamá, pero no puedo hablar de conversaciones porque eso compete al Ministerio de Economía y Finanzas”, explicó.

Martínez-Acha aseguró que “si se realiza una indemnización, las áreas involucradas deben contar primero con luz eléctrica, que será la principal compensación, y estoy seguro de que así se gestionará”.

El proyecto cuenta con el reconocimiento de organismos multilaterales como CAF. “No puedo dar detalles de la compensación, pero garantizo que la principal es que las áreas beneficiadas por la interconexión tendrán luz”, subrayó.

Aunque se contempla financiamiento internacional, la reciente inclusión del presidente colombiano Gustavo Petro en una lista de sanciones financieras por parte del Departamento del Tesoro de EE. UU. podría complicar la participación de Colombia en la financiación.

Pese a no tratarse de la Lista Clinton —creada en 1995 para sancionar exclusivamente al Cartel de Cali—, los impactos son evidentes: bloqueo financiero, daño reputacional y riesgo de exclusión del sistema. Además, el proceso para salir de esa lista puede prolongarse por años.

Consultado sobre la preocupación del Gobierno respecto al financiamiento, Martínez-Acha respondió: “No, en absoluto. Se trata de una inversión de Estado a Estado, no entre personas; ISA, una compañía colombiana, será la encargada de ello”.

El canciller también hizo un llamado a la reflexión sobre la minería en Panamá, en el marco de la auditoría anunciada por el Gobierno a Minera Panamá.

“Con esa reflexión quiero decir que la decisión que se tome debe ser consensuada y dialogada [...]. No he dicho más nada que eso [...]”.

Martínez-Acha agregó que “lo que sí es cierto es que se está discutiendo qué hacer con el producto que se encuentra en la mina de Donoso” y enfatizó que “la decisión que se tome debe surgir de una reflexión profunda de país”.

El jueves, el presidente José Raúl Mulino confirmó el inicio de la auditoría a la minera, luego de que First Quantum Minerals Ltd., matriz de Minera Panamá, expresara su disposición de reiniciar operaciones, bajo el entendimiento de que el Estado panameño será propietario de los minerales extraídos, según Bloomberg.