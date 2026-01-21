Cancillería resalta recuperación de la imagen de Panamá en el escenario global

De acuerdo con Hoyos, uno de los principales logros del Gobierno ha sido la gestión del presidente José Raúl Mulino para que una institución de alcance mundial organice en octubre próximo, en Panamá, una reunión de alto nivel que resaltará la posición estratégica del país como punto de integración económica de América Latina y el Caribe. El anuncio se dio en el marco del Foro Mundial que se desarrolla actualmente en Davos, Suiza.

Panamá se perfila como “epicentro diplomático y económico del Hemisferio Occidental” así lo afirmó el ministro de Relaciones Exteriores encargado, Carlos A. Hoyos , al destacar una serie de eventos y encuentros internacionales que, según indicó, reflejan la recuperación de la confianza y la imagen del país en el escenario gobal.

En el corto plazo, Hoyos confirmó la participación de seis jefes de Estado y de Gobierno en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, que se celebrará a finales de enero en Panamá.

El evento es organizado por el Gobierno Nacional en conjunto con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Entre los mandatarios confirmados se encuentra el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, junto a los mandatarios de Bolivia, Ecuador, Guatemala, Paraguay, el primer ministro de Jamaica y el presidente electo de Chile.

“Eso demuestra la capacidad de convocatoria del presidente Mulino. Ahora vemos a Brasil mirando hacia Panamá por haber el presidente Mulino mirado hacia Brasil y el Mercosur. Así que vamos viendo el fruto de todos esos viajes. Es una agenda que está siendo recíproca al recibir la visita de estos jefes de Estado y de Gobierno”, resaltó el ministro.

Hoyos también se refirió a la liberación del panameño Javier Olmedo Núñez, detenido desde hace siete meses en Venezuela, señalando que “estamos muy pendientes, en comunicación constante, diaria, con el consulado en Caracas” y que hasta el momento no existe una notificación oficial sobre su excarcelación.

“Lastimosamente hubo algún tipo de tema administrativo en el cual al panameño Javier Olmedo Núñez, se le transfirió y causó cierta confusión. Pero estamos monitoreando la situación muy de cerca y esperamos tener buenas noticias lo antes posible”, añadió.