Cancillería resalta recuperación de la imagen de Panamá en el escenario global

En el corto plazo, Hoyos confirmó la participación de seis jefes de Estado y de Gobierno en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, que se celebrará a finales de enero en Panamá. El evento es organizado por el Gobierno Nacional en conjunto con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).Entre los mandatarios confirmados se encuentra el presidente de Brasil, Luiz Inácio <i>Lula</i> da Silva, junto a los mandatarios de Bolivia, Ecuador, Guatemala, Paraguay, el primer ministro de Jamaica y el presidente electo de Chile.'<b>Eso demuestra la capacidad de convocatoria del presidente Mulino. Ahora vemos a Brasil mirando hacia Panamá por haber el presidente Mulino mirado hacia Brasil y el Mercosur. Así que vamos viendo el fruto de todos esos viajes. Es una agenda que está siendo recíproca al recibir la visita de estos jefes de Estado y de Gobierno</b>', resaltó el ministro.Hoyos también se refirió a la liberación del panameño Javier Olmedo Núñez, detenido desde hace siete meses en Venezuela, señalando que <b>'estamos muy pendientes, en comunicación constante, diaria, con el consulado en Caracas</b>' y que hasta el momento no existe una notificación oficial sobre su excarcelación.<b>'Lastimosamente hubo algún tipo de tema administrativo en el cual al panameño Javier Olmedo Núñez, se le transfirió y causó cierta confusión. Pero estamos monitoreando la situación muy de cerca y esperamos tener buenas noticias lo antes posible'</b>, añadió.