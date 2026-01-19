Mulino llega a Davos y abre la agenda de Panamá en el Foro Económico Mundial

El presidente de la República, <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>, llegó este lunes a <b>Davos, Suiza</b>, para participar en el <b>Foro Económico Mundial (WEF)</b>, el encuentro que cada año concentra a los principales líderes políticos, empresariales y financieros del mundo.El foro, que se desarrollará desde el <b>19 al 22 de enero</b>, reúne a <b>64 jefes de Estado</b> y a más de <b>3.000 representantes de gobiernos, multinacionales y organismos internacionales</b>, en un escenario marcado por la incertidumbre económica, los conflictos geopolíticos y la competencia por atraer inversión extranjera.