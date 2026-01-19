  1. Inicio
Mulino llega a Davos y abre la agenda de Panamá en el Foro Económico Mundial

Llegada del presidente Mulinio a Davos, Suiza.
Llegada del presidente Mulinio a Davos, Suiza. Cedida.
Rayshel Flores
  • 19/01/2026 07:27
Mulino llegó acompañado de la primera dama y el canciller para dar inicio a una agenda de trabajo que incluye reuniones bilaterales, encuentros con ejecutivos de grandes corporaciones y participación en paneles del foro

El presidente de la República, José Raúl Mulino, llegó este lunes a Davos, Suiza, para participar en el Foro Económico Mundial (WEF), el encuentro que cada año concentra a los principales líderes políticos, empresariales y financieros del mundo.

El foro, que se desarrollará desde el 19 al 22 de enero, reúne a 64 jefes de Estado y a más de 3.000 representantes de gobiernos, multinacionales y organismos internacionales, en un escenario marcado por la incertidumbre económica, los conflictos geopolíticos y la competencia por atraer inversión extranjera.

Agenda de tres días

Mulino llegó acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y del canciller Javier Martínez Acha, para dar inicio a una agenda de trabajo de tres días que incluye reuniones bilaterales, encuentros con ejecutivos de grandes corporaciones y participación en paneles del foro.

De acuerdo con la agenda oficial, el presidente sostendrá reuniones con jefes de Estado de Suiza, Singapur, Países Bajos, Ecuador y Austria, además de encuentros con representantes de entidades financieras y empresas multinacionales interesadas en la región.

Entre las reuniones previstas figuran encuentros con ejecutivos del banco Citi, la naviera Maersk, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y directivos del propio Foro Económico Mundial.También se contemplan conversaciones con empresas vinculadas a energía, logística y puertos, como la emiratí DP World y la estadounidense AES.

Además de los encuentros bilaterales, Mulino tiene previsto participar en paneles relacionados con América Latina, confianza institucional, cadenas de suministro y transición energética, espacios donde Panamá busca visibilidad en medio de la competencia regional por capital e inversión.

La delegación que acompaña al mandatario está integrada por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza; el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó; y Kristel Getzler, secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad de la Presidencia.

La llegada de Mulino a Davos marca el inicio de la participación panameña en uno de los principales foros de poder e influencia global, donde los países buscan posicionarse ante un escenario económico internacional cada vez más competitivo.

