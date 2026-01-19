Mulino llega a Davos y abre la agenda de Panamá en el Foro Económico Mundial

El presidente de la República, José Raúl Mulino, llegó este lunes a Davos, Suiza, para participar en el Foro Económico Mundial (WEF), el encuentro que cada año concentra a los principales líderes políticos, empresariales y financieros del mundo. El foro, que se desarrollará desde el 19 al 22 de enero, reúne a 64 jefes de Estado y a más de 3.000 representantes de gobiernos, multinacionales y organismos internacionales, en un escenario marcado por la incertidumbre económica, los conflictos geopolíticos y la competencia por atraer inversión extranjera.

Agenda de tres días Mulino llegó acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y del canciller Javier Martínez Acha, para dar inicio a una agenda de trabajo de tres días que incluye reuniones bilaterales, encuentros con ejecutivos de grandes corporaciones y participación en paneles del foro. De acuerdo con la agenda oficial, el presidente sostendrá reuniones con jefes de Estado de Suiza, Singapur, Países Bajos, Ecuador y Austria, además de encuentros con representantes de entidades financieras y empresas multinacionales interesadas en la región. Entre las reuniones previstas figuran encuentros con ejecutivos del banco Citi, la naviera Maersk, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y directivos del propio Foro Económico Mundial.También se contemplan conversaciones con empresas vinculadas a energía, logística y puertos, como la emiratí DP World y la estadounidense AES.