Von der Leyen admite el fin del orden mundial y pide a Europa prepararse para una nueva era de conflictos

El sistema internacional que durante décadas organizó las relaciones entre potencias está en crisis. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que el orden global basado en reglas que emergió tras la Segunda Guerra Mundial se ha derrumbado frente a una nueva realidad marcada por conflictos bélicos, tensiones geopolíticas y rivalidades entre grandes potencias. Durante la conferencia global de embajadores de la Unión Europea en Bruselas, Von der Leyen sostuvo que el bloque comunitario debe replantear profundamente su estrategia internacional, reforzar su capacidad de defensa y redefinir su papel en un mundo cada vez más impredecible. Según la dirigente europea, acontecimientos recientes —como la invasión rusa de Ucrania, la guerra que involucra a Israel y Estados Unidos contra Irán, y las tensiones geopolíticas en el Ártico vinculadas a Groenlandia— demuestran que las normas internacionales ya no ofrecen garantías suficientes para la seguridad global. “Europa siempre defendió un sistema internacional basado en reglas, pero ya no puede confiar únicamente en ese marco para proteger sus intereses”, advirtió la presidenta de la Comisión Europea ante decenas de diplomáticos del bloque. La líder alemana señaló que el continente enfrenta un entorno estratégico mucho más volátil que el que dio origen a las instituciones europeas actuales, diseñadas en un periodo dominado por el multilateralismo y la relativa estabilidad geopolítica. En ese contexto, insistió en que la Unión Europea debe construir su propia estrategia geopolítica, fortaleciendo alianzas y desarrollando nuevas formas de cooperación internacional.

Más gasto militar y una nueva estrategia europea