La OTAN intercepta misil iraní cerca de bases militares en Turquía

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) interceptó este lunes un misil balístico lanzado desde Irán que tenía como destino Turquía, de acuerdo con información divulgada por el Ministerio de Defensa turco.

Según el reporte oficial, el proyectil fue neutralizado por los sistemas de defensa antimisiles de la alianza antes de que alcanzara su objetivo. Los fragmentos impactaron aproximadamente a 150 kilómetros de la Base Aérea de Incirlik, y los restos del proyectil cayeron a unos 200 kilómetros del Radar de Kurecik, un sistema avanzado utilizado por la OTAN para apoyar las operaciones de defensa contra misiles balísticos.

Tras ese episodio, la OTAN informó que reforzó su postura de defensa antimisiles en la región ante el aumento de las tensiones. Por su parte, el gobierno de Ankara ha reiterado que no permitirá que su espacio aéreo ni sus bases militares sean utilizados para lanzar ataques contra Irán.

Luego del primer intento de ataque, las autoridades turcas también advirtieron a Teherán sobre el riesgo de que acciones de este tipo contribuyan a ampliar el conflicto.