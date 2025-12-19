Panamá abrirá el Foro Económico 2026 de CAF con un festival que destaca las industrias creativas

CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe– inaugurará el <b>Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026</b> con el festival <b>'Voces por nuestra región: Cultura que mueve el mundo'</b>, que se realizará el <b>27 de enero</b> en el <b>Panamá Convention Center</b>. La iniciativa busca <b>posicionar a la cultura como un motor estratégico del desarrollo económico, social y sostenible</b> en la región.El festival pondrá en el centro al <b>talento creativo de América Latina y el Caribe</b>, a través de una programación que combinará <b>ferias culturales, conversatorios, foros de innovación, mesas sectoriales y sesiones de co-creación</b>. Los contenidos abordarán áreas clave como <b>música, literatura, arte originario y contemporáneo, moda sostenible, plataformas digitales, infraestructura cultural y políticas públicas</b>, conectando creatividad con productividad y nuevas oportunidades económicas.'La cultura es una fuerza transformadora. En CAF creemos profundamente en su capacidad para generar desarrollo, inclusión y oportunidades. Este festival demostrará que nuestra región tiene talento de clase mundial y un enorme potencial para mostrarle al mundo una narrativa distinta: la de una América Latina y el Caribe creativa, vibrante y capaz de liderar soluciones globales', afirmó <b>Sergio Díaz-Granados</b>, presidente ejecutivo de CAF.La actividad contará con <b>entrada gratuita</b>, lo que permitirá la participación de <b>artistas, gestores culturales, emprendedores creativos y público general</b>. Las personas interesadas podrán registrarse previamente para asistir.El lanzamiento oficial del festival se realizó el <b>10 de diciembre</b>, en un acto conjunto entre el <b>Ministerio de Cultura de Panamá</b> y CAF, en el marco de la presentación de la <b>nueva política regional para la promoción y protección de las personas artistas y trabajadoras de la cultura de los países SICA</b>, reafirmando el compromiso institucional de fortalecer al sector cultural como eje de desarrollo y bienestar.El festival marcará el inicio de la agenda del <b>Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026</b>, organizado por CAF en alianza con el <b>Gobierno de Panamá</b>, que se desarrollará del <b>27 al 30 de enero</b>. El encuentro reunirá a <b>líderes empresariales, autoridades y tomadores de decisión</b> para analizar los desafíos más urgentes de la región y construir soluciones orientadas al <b>crecimiento sostenible, la inclusión y la competitividad</b>.La agenda incluirá el <b>Foro Económico los días 28 y 29 de enero</b>, así como una <b>rueda de negocios los días 29 y 30</b>, consolidando a <b>Panamá como un punto de encuentro estratégico regional</b> y reforzando la visión de América Latina y el Caribe como una <b>'región solución'</b> frente a los grandes retos globales.