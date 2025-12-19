Panamá abrirá el Foro Económico 2026 de CAF con un festival que destaca las industrias creativas

CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe– inaugurará el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 con el festival “Voces por nuestra región: Cultura que mueve el mundo”, que se realizará el 27 de enero en el Panamá Convention Center. La iniciativa busca posicionar a la cultura como un motor estratégico del desarrollo económico, social y sostenible en la región.

El festival pondrá en el centro al talento creativo de América Latina y el Caribe, a través de una programación que combinará ferias culturales, conversatorios, foros de innovación, mesas sectoriales y sesiones de co-creación. Los contenidos abordarán áreas clave como música, literatura, arte originario y contemporáneo, moda sostenible, plataformas digitales, infraestructura cultural y políticas públicas, conectando creatividad con productividad y nuevas oportunidades económicas.

“La cultura es una fuerza transformadora. En CAF creemos profundamente en su capacidad para generar desarrollo, inclusión y oportunidades. Este festival demostrará que nuestra región tiene talento de clase mundial y un enorme potencial para mostrarle al mundo una narrativa distinta: la de una América Latina y el Caribe creativa, vibrante y capaz de liderar soluciones globales”, afirmó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

La actividad contará con entrada gratuita, lo que permitirá la participación de artistas, gestores culturales, emprendedores creativos y público general. Las personas interesadas podrán registrarse previamente para asistir.

El lanzamiento oficial del festival se realizó el 10 de diciembre, en un acto conjunto entre el Ministerio de Cultura de Panamá y CAF, en el marco de la presentación de la nueva política regional para la promoción y protección de las personas artistas y trabajadoras de la cultura de los países SICA, reafirmando el compromiso institucional de fortalecer al sector cultural como eje de desarrollo y bienestar.

El festival marcará el inicio de la agenda del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF en alianza con el Gobierno de Panamá, que se desarrollará del 27 al 30 de enero. El encuentro reunirá a líderes empresariales, autoridades y tomadores de decisión para analizar los desafíos más urgentes de la región y construir soluciones orientadas al crecimiento sostenible, la inclusión y la competitividad.

La agenda incluirá el Foro Económico los días 28 y 29 de enero, así como una rueda de negocios los días 29 y 30, consolidando a Panamá como un punto de encuentro estratégico regional y reforzando la visión de América Latina y el Caribe como una “región solución” frente a los grandes retos globales.