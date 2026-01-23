Conozca la agenda y los líderes que participarán en el Foro CAF 2026 en Panamá

El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe–, se celebrará los días <b>28 y 29 de enero en Ciudad de Panamá</b>, con una agenda que trasciende los encuentros entre jefes de Estado y pone el foco en líderes empresariales, presidentes ejecutivos (CEO), banqueros, expertos globales y representantes de organismos multilaterales.Durante dos jornadas, el foro reunirá a figuras clave del sector privado, la banca, la energía, la tecnología, el comercio, la filantropía y la innovación, quienes debatirán sobre crecimiento económico, competitividad, transición energética, transformación digital, democracia y desarrollo sostenible en la región.<b>Quienes son los líderes que participáran en el foro CAF 2026? </b>Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Holdings, Joseph Oughourlian, presidente del Grupo PRISA, Enrique Riquelme Vives, presidente ejecutivo del Grupo Cox, Bruno Pietracci, presidente de Coca-Cola Latinoamérica, Alberto Vollmer, presidente de Ron Santa Teresa, Carlos Enrique Cavelier, presidente de Alquería, Sebastian Ruales, CEO y cofundador de BIA.Por otro lado también estarán: Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, Ignacio Vollmer, presidente ejecutivo de Mercantil Servicios Financieros Internacional, Kathleen L. Quirk, presidenta y CEO de Freeport-McMoRan Inc., Racquel Moses, CEO del Caribbean Climate-Smart Accelerator, Andrea Guerrero, CEO de Win Sports, Michele Formonte, CEO del Comité Paralímpico de las Américas.Asimismo, participarán presidentes y altos ejecutivos de bancos de desarrollo y entidades financieras de la región, como Bancoldex, COFIDE, FONPLATA, Banco Nacional de Panamá y CAF, quienes abordarán estrategias para movilizar inversión y estructurar el riesgo en proyectos de alto impacto.<b>La Estrella de Panamá</b> participará activamente en el foro con Ivette Leonardi, editora general del diario, como moderadora del foro <b>'La Voz del Sector Privado: La Ruta de la Expansión Regionaltanto'.</b><b>Conozca la agenda y cuales serán algunos de los temas abordados</b><b>28 de enero</b>: economía, liderazgo y transformación globalDurante la primera jornada se abordarán temas relacionados con el contexto económico internacional, los desafíos del comercio global, la transformación de los modelos productivos y el rol del liderazgo empresarial en un escenario marcado por la incertidumbre geopolítica.<b>Los paneles estarán centrados en:</b>Más allá de los Juegos: Deporte, Inclusión y Políticas Públicas, Bolivia: Agenda de Crecimiento, Inversión y Desarrollo Sostenible, Inclusión del Sector Privado en los Proyectos de Transporte, Conexión Sur - Sur: Alianzas CELAC-África hacia un nuevo liderazgo global, Oportunidades de Desarrollo Económico para el Caribe.Ecosistema Financiero para la Igualdad de Género, La Agenda de los Minerales Estratégicos en ALC. Circularidad que Escala: Alianzas, Inversión y Territorios, Democracias Bajo Presión: Reimaginando el Futuro de las Democracias en América Latina y el Caribe, Seguridad y Desarrollo ante el Desafío de los Mercados Ilegales: Evidencia, Cooperación y Acción Regional.En estas sesiones participarán altos ejecutivos de empresas multinacionales, representantes de organismos financieros internacionales, expertos en economía y líderes del sector privado, quienes compartirán análisis, experiencias y proyecciones sobre el rumbo de la economía mundial.<b>29 de enero</b>: democracia, tecnología y sostenibilidadLa agenda del segundo día girará en torno a los retos democráticos, el impacto de la tecnología, incluida la inteligencia artificial, el desarrollo sostenible y la transición energética.Entre los temas a discutir se incluyen:Transformar el Crecimiento: Cómo la IA y la Economía Digital están Redefiniendo la Competitividad - Michio Kaku, Repensando a ALC: Democracia, Gobernabilidad y Desarrollo, La Era de la Fragmentación Global: ¿Encontrará ALC su Voz?, Los Retos y Oportunidades de la Acción Climática y la Biodiversidad: ALC Región de Soluciones.Multilateralismo y un Mundo en Transición, Presentación Philippe Aghion - Premio Nobel de Economía 2025, Intervención de Carlos Díaz-Rosillo - Fundador y Director del Adam Smith Center for Economic Freedom, Cielos Abiertos: Infraestructura Aeroportuaria y Conectividad en ALC, Agricultura y Alimentación para una Transformación Sostenible en ALC, entre otros.El foro se presenta como una plataforma para el intercambio de ideas y propuestas, en la que el protagonismo recae no solo en los gobiernos, sino también en quienes lideran empresas, impulsan la innovación y toman decisiones clave en sectores estratégicos, marcando la agenda económica y social más allá de los discursos oficiales.