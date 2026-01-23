Conozca la agenda y los líderes que participarán en el Foro CAF 2026 en Panamá

El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe–, se celebrará los días 28 y 29 de enero en Ciudad de Panamá, con una agenda que trasciende los encuentros entre jefes de Estado y pone el foco en líderes empresariales, presidentes ejecutivos (CEO), banqueros, expertos globales y representantes de organismos multilaterales.

Durante dos jornadas, el foro reunirá a figuras clave del sector privado, la banca, la energía, la tecnología, el comercio, la filantropía y la innovación, quienes debatirán sobre crecimiento económico, competitividad, transición energética, transformación digital, democracia y desarrollo sostenible en la región.

Quienes son los líderes que participáran en el foro CAF 2026?

Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Holdings, Joseph Oughourlian, presidente del Grupo PRISA, Enrique Riquelme Vives, presidente ejecutivo del Grupo Cox, Bruno Pietracci, presidente de Coca-Cola Latinoamérica, Alberto Vollmer, presidente de Ron Santa Teresa, Carlos Enrique Cavelier, presidente de Alquería, Sebastian Ruales, CEO y cofundador de BIA.

Por otro lado también estarán: Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, Ignacio Vollmer, presidente ejecutivo de Mercantil Servicios Financieros Internacional, Kathleen L. Quirk, presidenta y CEO de Freeport-McMoRan Inc., Racquel Moses, CEO del Caribbean Climate-Smart Accelerator, Andrea Guerrero, CEO de Win Sports, Michele Formonte, CEO del Comité Paralímpico de las Américas.

Asimismo, participarán presidentes y altos ejecutivos de bancos de desarrollo y entidades financieras de la región, como Bancoldex, COFIDE, FONPLATA, Banco Nacional de Panamá y CAF, quienes abordarán estrategias para movilizar inversión y estructurar el riesgo en proyectos de alto impacto.

La Estrella de Panamá participará activamente en el foro con Ivette Leonardi, editora general del diario, como moderadora del foro “La Voz del Sector Privado: La Ruta de la Expansión Regionaltanto”.

Conozca la agenda y cuales serán algunos de los temas abordados

28 de enero: economía, liderazgo y transformación global

Durante la primera jornada se abordarán temas relacionados con el contexto económico internacional, los desafíos del comercio global, la transformación de los modelos productivos y el rol del liderazgo empresarial en un escenario marcado por la incertidumbre geopolítica.

Los paneles estarán centrados en:

Más allá de los Juegos: Deporte, Inclusión y Políticas Públicas, Bolivia: Agenda de Crecimiento, Inversión y Desarrollo Sostenible, Inclusión del Sector Privado en los Proyectos de Transporte, Conexión Sur - Sur: Alianzas CELAC-África hacia un nuevo liderazgo global, Oportunidades de Desarrollo Económico para el Caribe.

Ecosistema Financiero para la Igualdad de Género, La Agenda de los Minerales Estratégicos en ALC. Circularidad que Escala: Alianzas, Inversión y Territorios, Democracias Bajo Presión: Reimaginando el Futuro de las Democracias en América Latina y el Caribe, Seguridad y Desarrollo ante el Desafío de los Mercados Ilegales: Evidencia, Cooperación y Acción Regional.

En estas sesiones participarán altos ejecutivos de empresas multinacionales, representantes de organismos financieros internacionales, expertos en economía y líderes del sector privado, quienes compartirán análisis, experiencias y proyecciones sobre el rumbo de la economía mundial.

29 de enero: democracia, tecnología y sostenibilidad

La agenda del segundo día girará en torno a los retos democráticos, el impacto de la tecnología, incluida la inteligencia artificial, el desarrollo sostenible y la transición energética.

Entre los temas a discutir se incluyen:

Transformar el Crecimiento: Cómo la IA y la Economía Digital están Redefiniendo la Competitividad - Michio Kaku, Repensando a ALC: Democracia, Gobernabilidad y Desarrollo, La Era de la Fragmentación Global: ¿Encontrará ALC su Voz?, Los Retos y Oportunidades de la Acción Climática y la Biodiversidad: ALC Región de Soluciones.

Multilateralismo y un Mundo en Transición, Presentación Philippe Aghion - Premio Nobel de Economía 2025, Intervención de Carlos Díaz-Rosillo - Fundador y Director del Adam Smith Center for Economic Freedom, Cielos Abiertos: Infraestructura Aeroportuaria y Conectividad en ALC, Agricultura y Alimentación para una Transformación Sostenible en ALC, entre otros.

El foro se presenta como una plataforma para el intercambio de ideas y propuestas, en la que el protagonismo recae no solo en los gobiernos, sino también en quienes lideran empresas, impulsan la innovación y toman decisiones clave en sectores estratégicos, marcando la agenda económica y social más allá de los discursos oficiales.