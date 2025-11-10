CAF inyectará $3,500 millones para impulsar el desarrollo de Panamá

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) presentó su Estrategia País Panamá 2025-2029, que contempla una cartera de financiamiento aproximada de $3,500 millones para proyectos de infraestructura, digitalización, cohesión social, crecimiento económico sostenible y modernización del hub logístico nacional.

El plan fue diseñado en coordinación con el gobierno nacional, el sector privado, la sociedad civil, la academia, organismos multilaterales y la CAF, con el fin de impulsar una agenda de desarrollo para el país más inclusiva, sostenible e innovadora.

La institución financiera multilateral anunció su estrategia país, el 31 de octubre, durante la conferencia de lanzamiento del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026: ¿Cómo retomar la senda de crecimiento en la región?, conocido también como el “Foro Económico de Davos de América Latina”, organizado por CAF, y que tendrá como sede la ciudad de Panamá, el 28 y 29 de enero del próximo año.

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, explicó que el nuevo plan financiero responde a las prioridades del gobierno, los diagnósticos macroeconómicos y sociales del organismo, y los objetivos de desarrollo sostenible establecidos para el país. “La estrategia va a apoyar el trabajo de CAF en Panamá en los próximos cuatro años (2025-2029)”, aseguró.

Específicamente, la nueva Estrategia País 2025-2029 está alineada con el plan de gobierno de Panamá, la visión de Naciones Unidas para el desarrollo del país al 2050 (impulsada por el sector privado y la sociedad civil), el Marco de Cooperación de la ONU para el Desarrollo Sostenible, y las capacidades del banco.

“En ese cruce han surgido estrategias para (lograr) un Panamá más constructivo, más inclusivo, más sostenible, que son las prioridades del gobierno panameño, y lo que hacemos nosotros es poner la capacidad del banco al servicio de Panamá, de aquí al 2029”, expresó Díaz-Granados, sin precisar obras en específico.

La propuesta se basa en una visión de largo plazo y un esquema de programación anual que permitirá ajustar las intervenciones según las necesidades de cada sector. “Lo que queremos en los próximos cuatro años es poner al servicio de Panamá $3,500 millones para que el gobierno los utilice a su conveniencia [...]”, afirmó el presidente Ejecutivo de la CAF.

El gerente corporativo de Países de la institución, Emilio Uquillas, por su parte, dijo que la cooperación con el país se articula bajo un enfoque de adecuación, de alianza y no de condicionamiento, al destacar que “CAF no llega con una receta única, sino con soluciones hechas a la medida de las prioridades del país”.

El representante de CAF destacó que Panamá ha mantenido una trayectoria de estabilidad macroeconómica, liderazgo en acción climática y consolidación del hub logístico de alcance global. Sin embargo, el nuevo plan reconoce como desafío la necesidad de concentrar la inversión del eje canalero y promover un desarrollo territorial más equilibrado, especialmente en las provincias con menor dinamismo económico.