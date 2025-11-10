CAF inyectará $3,500 millones para impulsar el desarrollo de Panamá

Entre las prioridades de la estrategia se incluyen la modernización tecnológica de servicios estratégicos, inversiones en infraestructura resiliente al cambio climático y el fortalecimiento del <i>hub</i> marítimo, portuario, aeroportuario, energético y digital. Se promoverá, además, el ordenamiento territorial para atraer inversiones y ampliar oportunidades fuera del eje canalero, detalló.La agenda social contempla ampliar la cobertura y eficiencia en agua potable, saneamiento, movilidad y vivienda, además de impulsar una educación vinculada a la demanda laboral y fortalecer la gestión integrada de los recursos hídricos. También se prioriza la expansión de la cobertura eléctrica y digital, y la integración de servicios de salud apoyados en herramientas tecnológicas.'Con este renovado compromiso, CAF se propone apoyar un crecimiento económico con mayor inclusión territorial y sostenibilidad, en un contexto global que exige competitividad, adaptación climática y visión de largo plazo', señaló Mesa.El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha expresó su satisfacción porque temas trascendentales como la macroeconomía, inversión, infraestructura, turismo, energía, innovación e inteligencia artificial estén en la agenda de la CAF y se aborden en el próximo Foro Económico Internacional, para posicionar a la región en el escenario global. 'En los últimos años, Panamá ha sido uno de los países con mayor crecimiento macroeconómico de América Latina, con tasas superiores al promedio regional, incluso después del impacto de la pandemia. Los panameños, cuando nos ponemos de acuerdo, hacemos cosas grandes', dijo el canciller. A la vez, elogió el trabajo de CAF como 'un foro de desarrollo latinoamericano [...] que impulsa proyectos que transforman, inspiran a los pueblos a creer en su propio potencial y demuestra que la prosperidad compartida no es una utopía sino un destino posible'.