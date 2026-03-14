Las 5 noticias que marcan el día en Panamá y el mundo | 14 de marzo

Bancos advierten riesgos por ley sobre prescripción de deudas en Panamá

El proyecto de ley que permite reconocer administrativamente la prescripción de deudas bancarias ha generado fuertes reacciones en el sector financiero del país.

La iniciativa aprobada en la Asamblea permitiría que un ciudadano solicite que se declare prescrita una deuda si han pasado tres años sin que el acreedor haya iniciado acciones de cobro, evitando así procesos judiciales costosos.

Sin embargo, la Asociación Bancaria de Panamá alertó que esta norma podría afectar el acceso al crédito, ya que las entidades financieras podrían volverse más estrictas al otorgar préstamos por el riesgo de que las obligaciones se extingan.

El tema ahora está en el centro del debate económico, mientras algunos sectores piden que el Ejecutivo analice o incluso vete la ley.

Panamá pide a Cosco reconsiderar su salida del puerto de Balboa

El Gobierno panameño solicitó a la naviera china COSCO Shipping que reconsidere su decisión de dejar de operar en el puerto de Balboa, en la entrada del Pacífico del Canal de Panamá.

La compañía anunció la suspensión de sus servicios en esa terminal, lo que representa un movimiento relevante para el comercio marítimo, ya que su carga equivale a cerca del 4 % del movimiento en el puerto.

El calor se intensifica en barrios y viviendas de Ciudad de Panamá

El aumento de las temperaturas está afectando especialmente a comunidades urbanas de la capital panameña.

Especialistas señalan que factores como la alta densidad de construcciones, el asfalto y la escasez de áreas verdes contribuyen a que los barrios acumulen más calor durante el día y la noche, fenómeno conocido como “isla de calor urbana”.

Venezuela evalúa retirar ciudadanía a Alex Saab

El gobierno venezolano estaría considerando anular la ciudadanía otorgada al empresario Alex Saab como parte de un proceso que podría facilitar su extradición a Estados Unidos, según reportes citados por Bloomberg.

Saab, empresario colombiano vinculado al gobierno de Nicolás Maduro, ha sido señalado en investigaciones por presuntos esquemas de corrupción y lavado de dinero relacionados con programas estatales.

Octava noche de protestas en Cuba termina con incidentes

Las protestas en la ciudad de Morón, en Cuba, se extendieron por ocho noches consecutivas, con manifestantes que incluso incendiaron objetos frente a una sede del Partido Comunista.