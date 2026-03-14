Cocteles para celebrar a la mujer

La experiencia de Génesis en diversas barras le hace notar que el hombre es más arriesgado en cuanto a beber y manejar, mientras la mujer lo evita. Pero tanto a hombres como mujeres ha debido proteger del exceso en algún momento. 'He estado en ‘open bars’ y te encuentras con gente que te pide dame otro, dame otro; y te das cuenta de que ya no están bien. Nos ha tocado servirles un club soda o una Coca Cola, dependiendo de con qué están mezclando el trago. Ni siquiera se dan cuenta de que no tiene alcohol', afirma.