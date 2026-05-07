Ejecutivo presentará reformas a la Ley de Marina Mercante en julio

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció este jueves que a partir de julio se presentará un proyecto de ley para reorganizar la marina mercante, con el objetivo de modernizar su estructura, reducir la burocracia y mantener la competitividad del registro panameño frente a otros actores globales.

“A partir de julio presentaremos un proyecto de ley reorganizando nuestra marina mercante con visión de futuro, volviéndola competitiva y menos rígida en cuanto a la burocracia y a la toma de decisiones”, afirmó Mulino durante su intervención en la Convención Marítima de las Américas 2026.

El mandatario subrayó que detrás de cada embarcación con bandera panameña está el Estado soberano que la respalda, diferenciándose de otros registros que operan como franquicias.

Recalcó que Panamá defiende su neutralidad y exige respeto a las convenciones internacionales.

Mulino también destacó proyectos estratégicos vinculados al sector marítimo y logístico, como el Net Zero Slot del Canal de Panamá, que incentiva el tránsito expedito de buques con bajas emisiones, y el ferrocarril del río Indio, destinado a garantizar el suministro de agua para la vía interoceánica.

“La reforma a la Ley de Marina Mercante se enmarca en un plan más amplio para fortalecer el sistema portuario, atraer inversión internacional y consolidar a Panamá como plataforma logística del hemisferio”, sentenció el mandatario.