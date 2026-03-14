Autoridad del Canal de Panamá firma acuerdo laboral por siete años con su mayor sindicato

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) firmó una nueva convención colectiva con la Unidad de Trabajadores No Profesionales, acuerdo que regirá por siete años, hasta septiembre de 2032, y que incluye aumentos salariales progresivos y otros beneficios laborales.

El convenio fue suscrito con el representante exclusivo de este grupo laboral, integrado por el National Maritime Union, el Sindicato del Canal de Panamá y del Caribe y el Panama Area Metal Trades Council, organizaciones que conforman el sindicato más grande de la fuerza laboral canalera.

Entre los principales puntos del acuerdo se incluye un ajuste salarial básico progresivo para los próximos años: 4 % en 2026; 3.5 % en 2027, 2028, 2029 y 2030; y 3.25 % en 2031 y 2032.

Además, se otorgará un reconocimiento extraordinario único equivalente a 150 horas de pago, que será desembolsado el próximo 30 de marzo.

Según la ACP, el nuevo convenio contempla mejoras destinadas a optimizar la administración de la convención, impulsar la productividad y fortalecer la eficiencia de las operaciones del canal.

Durante el acto de firma, representantes de ambas partes destacaron el esfuerzo conjunto realizado durante el proceso de negociación para alcanzar el acuerdo.

Por su lado, la administrador de la ACP, Ricaurte Vásquez, señaló que la negociación se caracterizó por su enfoque colaborativo.

“Esta negociación se sostiene sobre la capacidad de escuchar, y es esa capacidad de escuchar la que nos hace mejores. Es por eso que esta convención colectiva marca un hito importante en la institucionalidad canalera”, afirmó.

La ACP indicó que el nuevo pacto laboral forma parte de su estrategia para mantener relaciones laborales modernas y estables, elementos que considera clave para el cumplimiento de su Visión Estratégica 2025-2035 y para garantizar la continuidad del servicio que presta al comercio internacional.