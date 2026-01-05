UCOP insiste en que fallo de la Corte obliga a retomar negociación con la ACP

La Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta del Canal de Panamá (UCOC) reiteró que el fallo de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia obliga a retomar de inmediato la negociación colectiva con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y no respalda el recobro de pagos anunciado por la administración canalera.

Rogelio Marquínez, secretario general de la UCOC, sostuvo que la decisión judicial es clara en cuanto a la necesidad de que ambas partes vuelvan a la mesa de negociación de buena fe, luego de que la Corte revocara una resolución de la Junta de Relaciones Laborales que había declarado estancados los 31 artículos de la convención colectiva.

“Para nosotros, el fallo es claro: indica que debemos sentarnos a negociar inmediatamente. Eso es lo que dice textualmente la Corte”, afirmó Marquínez.

El dirigente sindical explicó que la negociación colectiva con la ACP se inició en 2019 y se prolongó por varios años sin que se alcanzaran acuerdos. Durante ese periodo, se intentaron procesos de mediación y se celebraron más de 50 sesiones impuestas por la Junta de Relaciones Laborales, sin resultados concretos.

Según Marquínez, la interpretación que hace la administración del Canal, que sitúa una eventual negociación para el año 2028, no tiene sustento en el fallo judicial. “Lo que dice la Corte es que debemos sentarnos a negociar de buena fe los asuntos que fueron sometidos en la negociación, y eso debe ocurrir ahora, no dentro de varios años”, señaló.

Entre los puntos que quedaron pendientes, el secretario general de la UCOC mencionó propuestas orientadas a mejorar condiciones de trabajo que el sindicato considera inseguras, así como ajustes a procedimientos operativos y garantías para los trabajadores. Indicó que incluso aspectos que el gremio consideraba básicos fueron objetados por la administración.

“El estancamiento de los 31 artículos no se dio porque el sindicato se negara a negociar, sino porque la administración no quiso llegar a acuerdos en temas que buscaban mejorar la operación y la seguridad”, aseguró a este medio.

Uno de los aspectos que más tensión ha generado tras el fallo judicial es el anuncio de la ACP de aplicar un recobro de pagos a los capitanes y oficiales de cubierta, con descuentos salariales escalonados. Marquínez afirmó que esta medida tomó por sorpresa al gremio, ya que, a su juicio, no está contemplada en la decisión de la Corte.

“El fallo no habla en ningún momento de recobro de dinero. Simplemente revoca una decisión y ordena a las partes sentarse a negociar de buena fe. La interpretación de que hay que devolver dinero es únicamente de la administración”, subrayó.

De acuerdo con el sindicato, inicialmente los trabajadores recibieron notificaciones en las que se les solicitaba escoger un porcentaje de descuento, sin que se especificara el monto total a devolver. Posteriormente, se comunicó una cifra y una fecha tentativa para iniciar los descuentos, que, según la UCOC, serían a partir de mediados de febrero, con opciones de 15 %, 10 % o 7 % del salario.

Para Marquínez, el recobro carece de sustento legal y vulnera derechos adquiridos. “Los fallos son hacia adelante, no retroactivos. A partir del fallo pueden cambiar las condiciones, pero no se pueden recuperar pagos que se hicieron producto de una decisión válida de la Junta de Relaciones Laborales”, afirmó.

Ante esta situación, la UCOC presentó dos amparos de garantías ante la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de proteger los derechos de los trabajadores mientras se define el alcance del fallo y la legalidad de los descuentos anunciados por la ACP. Estos recursos aún están pendientes de resolución.

El dirigente sindical advirtió que el recobro podría deteriorar aún más la relación laboral dentro del Canal de Panamá. “Esperamos que estos cobros no se concreten, porque solo van a profundizar el conflicto y a afectar innecesariamente a los trabajadores”, dijo.

Marquínez también respondió a los señalamientos de la ACP, que sostiene que tanto la administración como los capitanes son funcionarios públicos y deben acatar el fallo. A su juicio, ese argumento solo es válido si la orden está expresamente contenida en la decisión judicial.

“Siempre que el fallo lo diga, se respeta. Pero si el fallo no lo establece, no se puede interpretar de esa manera. Aquí hay derechos adquiridos y la Corte no ordenó ningún recobro”, enfatizó.

Sobre el fondo de la negociación colectiva, el secretario general recordó que las funciones de los capitanes y oficiales se ampliaron con la inauguración del Canal ampliado en 2016, lo que implicó mayor carga de trabajo y nuevas responsabilidades que, según el gremio, no fueron compensadas adecuadamente.

“Nuestras propuestas iban orientadas a mejorar el debido proceso, la transparencia y la protección del trabajador, incluso en casos de accidentes que quedan sin una resolución clara durante años. Todo eso también buscaba mejorar la operación del Canal de Panamá”, explicó.

Actualmente, la convención colectiva que rige para este grupo es la correspondiente al periodo 2016-2020, que se renovó automáticamente. Para la UCOC, esta situación refuerza la necesidad de iniciar cuanto antes una nueva negociación que refleje las condiciones actuales de trabajo y permita superar el conflicto laboral que se mantiene abierto con la administración canalera.

Desde la ACP, la administración ha reiterado que su actuación se basa en el cumplimiento estricto del fallo de la Sala Tercera de la Corte. Sostiene que, al tratarse de funcionarios públicos amparados por la Ley Orgánica del Canal de Panamá y el Título XIV de la Constitución, está obligada a suspender los pagos derivados de una resolución declarada ilegal y a recobrar los montos cancelados durante ese periodo, sin margen para interpretaciones discrecionales.

La administración también ha señalado que mantiene abiertos los canales de comunicación con la dirigencia sindical y con los trabajadores, y que ha ofrecido alternativas para aplicar los descuentos de forma gradual, mientras se acata el fallo judicial y se preserva la estabilidad operativa del Canal.

Este trabajo forma parte de una serie especial de cuatro entregas que La Estrella de Panamá ha venido publicando para dar seguimiento al conflicto laboral entre la ACP y la UCOC. Las entrevistas a ambas partes fueron gestionadas y concretadas en diciembre de 2025, con el objetivo de ofrecer a los lectores un panorama completo y equilibrado sobre las distintas interpretaciones del fallo judicial, sus implicaciones laborales y la mirada al conflicto desde los sindicatos internacionales.