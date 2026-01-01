Conflicto laboral en el Canal de Panamá tras fallo judicial y recobro salarial

El conflicto se desarrolla en dos planos simultáneos. Por un lado, el recobro salarial, que impacta directamente a los trabajadores afectados y genera un clima de tensión e incertidumbre. Por otro, la negociación colectiva, que permanece estancada y sin una hoja de ruta definida.La UCOC ha presentado amparos de garantías constitucionales para frenar los descuentos. La resolución de estos recursos podría aclarar si el fallo de la Sala Tercera permite o no la recuperación de salarios y si la ACP debe suspender los recobros mientras se resuelve el fondo del asunto.Aunque la ACP sostiene que ha mantenido reuniones con la dirigencia sindical y canales abiertos de comunicación con los trabajadores, el sindicato advierte que el recobro deteriora aún más la confianza y dificulta cualquier avance sustantivo en la negociación.