Capitanes del Canal de Panamá denuncian ‘abuso de autoridad’ por descuentos salariales tras fallo de la Corte Suprema

Se fortalece el conflicto entre la <b><a href="/tag/-/meta/acp-autoridad-del-canal-de-panama">Autoridad del Canal de Panamá (ACP)</a> y la Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta (UCOC</b>), este viernes se realizó una conferencia encabezada por Rogelio Marquínez, secretario general de agrupación junto a su <b><a href="/tag/-/meta/roberto-ruiz-diaz">abogado, Roberto Ruiz Díaz</a></b>, detallando el origen de la situación.Las declaraciones se emiten en medio de una <b>disputa legal y laboral</b> entre la <b>ACP </b>y la <b>UCOC</b>. El conflicto se intensificó tras la decisión de la <b>Sala Tercera de la <a href="/tag/-/meta/csj-corte-suprema-de-justicia">Corte Suprema de Justicia (CSJ)</b> </a>que, en julio de 2025, revocó la Convención Colectiva de 2024 que había sido impuesta por la Junta de Relaciones Laborales (JRL) luego de un desacuerdo iniciado en 2019.A pesar de que el fallo de la CSJ no ordenó la devolución de salarios ya pagados, <b>la ACP, interpretando unilateralmente el fallo, comunicó que detendría los pagos</b> relacionados con la convención anulada (a partir de septiembre de 2025) e <b>iniciaría el proceso de recuperación retroactiva</b> de las sumas ya desembolsadas a los trabajadores, <b>alegando el artículo 134c del Reglamento de Administración de Personal.</b>