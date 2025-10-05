Capitanes del Canal de Panamá presentan amparo de garantías contra la ACP por descuentos salariales

La disputa laboral entre la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y la Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta (UCOC) sumó un nuevo capítulo tras la decisión de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que revocó la convención colectiva impuesta por la Junta de Relaciones Laborales (JRL).

La controversia inició en 2019, cuando la UCOC solicitó negociar una nueva convención colectiva. Ante los desacuerdos, la JRL declaró estancadas las negociaciones y, mediante las decisiones del 8 de abril) y el 3 de junio, impuso un nuevo texto que no había sido consensuado por las partes.

La ACP apeló la medida en julio de 2024, señalando que era contraria al régimen legal especial del Canal.

Pese a la apelación, ACP y UCOC firmaron la convención el 4 de julio de 2024, la cual entró en vigor en agosto de ese mismo año. Sin embargo, el 14 de julio de 2025, la CSJ revocó la decisión de la JRL y, en agosto, rechazó la solicitud de aclaración presentada por la UCOC.

Ante este escenario, la ACP comunicó que detendría los pagos relacionados con la convención anulada a partir del periodo de pago 18 (29 de septiembre de 2025) y que iniciaría el proceso de recuperación de las sumas ya desembolsadas, de acuerdo con el artículo 134c del Reglamento de Administración de Personal.

Los trabajadores afectados debían escoger entre tres modalidades de descuento (15%, 10% o 7% por periodo de pago) antes del 20 de octubre.