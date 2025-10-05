Capitanes del Canal de Panamá presentan amparo de garantías contra la ACP por descuentos salariales

La UCOC pide que se admita el amparo de manera urgente, que se ordene la <b>suspensión provisional</b> de los efectos de la orden de descuentos y que finalmente se conceda el amparo para dejar sin efecto la medida.Como pruebas, el sindicato aportó copias de las resoluciones del fallo de la Sala Tercera, así como comunicaciones internas enviadas a los capitanes y oficiales afectados. También solicitó a la ACP<b> documentación adicional, incluyendo órdenes a la Caja de Seguro Social y a la Dirección General de Ingresos para el reembolso de cuotas e impuestos</b>.