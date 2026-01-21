Junta Laboral del Canal declara obligatoria la negociación colectiva entre la ACP y la UCOC

La resolución no fija plazos ni etapas para la negociación, al considerar que esos aspectos corresponden a la autonomía de las partes. No obstante, sí establece con claridad que existe la necesidad de negociar colectivamente.En ese contexto, la UCOC anunció que este miércoles 22 de enero presentará formalmente una solicitud para retomar el proceso de negociación colectiva a su contraparte, en lo que podría marcar el inicio de una nueva etapa en uno de los conflictos laborales más prolongados dentro del Canal de Panamá.