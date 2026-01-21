Junta Laboral determina que ACP y UCOC deben negociar convención colectiva vencida

La Resolución N.º 15/2026 de la Junta de Relaciones Laborales (JRL) de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), fechada el 14 de enero de 2026, vuelve a colocar en el centro del debate el prolongado conflicto entre la ACP y la Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta (UCOC), una relación laboral que arrastra más de seis años sin una nueva convención colectiva negociada.

El documento, emitido tras un extenso proceso administrativo, analiza el estancamiento de la negociación iniciada en 2019 para una convención que debía regir entre 2020 y 2024, y busca atender la parálisis en la que quedó el proceso tras el fallo de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que en julio de 2025 declaró ilegal una decisión previa de la JRL.

En su resolución, la JRL rechazó, en primer lugar, el incidente de previo y especial pronunciamiento presentado por la ACP, al concluir que no se acreditó vulneración alguna al debido proceso ni al principio de legalidad durante el trámite administrativo.

En segundo término, la Junta también desestimó el incidente promovido por la ACP relacionado con la representación sindical, al considerar que el capitán Rogelio Marquínez se encontraba debidamente legitimado para actuar en nombre de la UCOC dentro del proceso.

Como tercer punto, la JRL declaró que se configuran los supuestos previstos en el artículo 60 del Reglamento de Relaciones Laborales de la ACP. Entre ellos, determinó que la convención colectiva entre la UCOC y la ACP venció el 6 de agosto de 2020 y que no existe mutuo consentimiento entre las partes sobre la necesidad de negociar, lo que activa la competencia de la Junta para pronunciarse sobre el estancamiento.

Finalmente, la resolución declara la necesidad de negociar los asuntos sujetos a negociación colectiva, estén o no incluidos en la convención colectiva vencida entre la UCOC y la ACP, y negó las demás peticiones formuladas por el sindicato.

La decisión se sustenta en disposiciones de la Ley Orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá, así como en el Reglamento de Relaciones Laborales, el Reglamento General de Procedimiento y el Reglamento de Audiencias de la Junta de Relaciones Laborales de la ACP.

La Resolución N.º 15/2026 reafirma el rol de la JRL como instancia encargada de dirimir los conflictos laborales dentro del régimen especial del Canal de Panamá y vuelve a colocar sobre la mesa la necesidad de reencauzar la negociación colectiva. En ese contexto, la UCOC anunció que este 22 de enero presentará formalmente una solicitud para retomar el proceso negociador.

Con este pronunciamiento, la JRL establece el marco institucional para que las partes avancen en una negociación que permanece pendiente desde 2019. El siguiente paso quedará ahora en manos de la ACP y la UCOC, que deberán definir si el conflicto se encamina por la vía del diálogo o continúa trasladándose al terreno judicial.