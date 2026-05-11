Las 5 noticias que debes leer hoy | 11 de mayo

<b>-Turismo rompe récord en Panamá</b>Panamá arrancó el 2026 con cifras históricas en turismo al registrar casi un millón de visitantes y un impacto económico que supera los $2 mil millones. Las autoridades destacaron que el crecimiento está impulsando hoteles, restaurantes, comercios y actividades recreativas en distintos puntos del país. El aumento de viajeros consolida al istmo como uno de los destinos con mayor recuperación turística en la región.<b>-Mayo sangriento en Panamá: 20 homicidios en solo 11 días</b>La violencia sigue golpeando al país. Panamá registró al menos 20 homicidios en apenas los primeros 11 días de mayo, una cifra que mantiene preocupación entre las autoridades y ciudadanos. Varios de los casos están relacionados con ajustes de cuentas y crimen organizado, mientras las estadísticas reflejan un repunte de hechos violentos en distintos sectores del país.<b>-CEPANIM: así calcularán el dinero que recibirá cada beneficiario</b>El Ministerio de Economía y Finanzas definió la fórmula que se utilizará para calcular los montos que recibirán los beneficiarios del CEPANIM. El mecanismo tomará en cuenta distintos factores económicos y sociales para distribuir los pagos del programa. Miles de panameños se mantienen atentos al proceso mientras avanzan los registros y validaciones.<b>-Padre secuestra a su propio hijo y exige miles de dólares en rescate</b>Un caso que ha causado indignación en México terminó con la captura de un hombre acusado de secuestrar a su propio hijo para exigir 58,800 dólares y propiedades a la madre del menor. Las autoridades descubrieron que el propio padre habría organizado el crimen, un hecho que estremeció a la opinión pública.<b>-Texas demanda a Netflix por supuesta plataforma 'adictiva'</b>El estado de Texas presentó una demanda contra Netflix acusando a la plataforma de recopilar datos de menores y utilizar mecanismos diseñados para generar adicción en los usuarios. El caso vuelve a poner bajo la lupa el impacto de las plataformas digitales y el manejo de información personal en servicios de streaming.