Las 5 noticias que debes leer hoy | 11 de mayo

-Turismo rompe récord en Panamá

Panamá arrancó el 2026 con cifras históricas en turismo al registrar casi un millón de visitantes y un impacto económico que supera los $2 mil millones. Las autoridades destacaron que el crecimiento está impulsando hoteles, restaurantes, comercios y actividades recreativas en distintos puntos del país. El aumento de viajeros consolida al istmo como uno de los destinos con mayor recuperación turística en la región.

-Mayo sangriento en Panamá: 20 homicidios en solo 11 días

La violencia sigue golpeando al país. Panamá registró al menos 20 homicidios en apenas los primeros 11 días de mayo, una cifra que mantiene preocupación entre las autoridades y ciudadanos. Varios de los casos están relacionados con ajustes de cuentas y crimen organizado, mientras las estadísticas reflejan un repunte de hechos violentos en distintos sectores del país.

-CEPANIM: así calcularán el dinero que recibirá cada beneficiario

El Ministerio de Economía y Finanzas definió la fórmula que se utilizará para calcular los montos que recibirán los beneficiarios del CEPANIM. El mecanismo tomará en cuenta distintos factores económicos y sociales para distribuir los pagos del programa. Miles de panameños se mantienen atentos al proceso mientras avanzan los registros y validaciones.

-Padre secuestra a su propio hijo y exige miles de dólares en rescate

Un caso que ha causado indignación en México terminó con la captura de un hombre acusado de secuestrar a su propio hijo para exigir 58,800 dólares y propiedades a la madre del menor. Las autoridades descubrieron que el propio padre habría organizado el crimen, un hecho que estremeció a la opinión pública.

-Texas demanda a Netflix por supuesta plataforma “adictiva”

El estado de Texas presentó una demanda contra Netflix acusando a la plataforma de recopilar datos de menores y utilizar mecanismos diseñados para generar adicción en los usuarios. El caso vuelve a poner bajo la lupa el impacto de las plataformas digitales y el manejo de información personal en servicios de streaming.