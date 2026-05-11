Pide $58,800 y propiedades por secuestrar a su hijo: cae padre en México

Un caso que ha causado conmoción en México sacudió al estado de Guanajuato luego de que las autoridades revelaron que un hombre presuntamente inició el secuestro de su propio hijo para exigir dinero a su expareja. El menor fue rescatado sano y salvo tras un operativo de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, el hecho ocurrió el pasado 12 de marzo de 2026 en la colonia Plan de Ayala, en el municipio de Uriangato. El niño caminaba junto a un familiar cuando fue interceptado por dos hombres en motocicleta que se lo llevaron por la fuerza.

Las investigaciones apuntan a que detrás del secuestro estaba el propio padre del menor, identificado como Ulises Daniel “N”, quien presuntamente ordenó el plagio para exigir a la madre del niño $58,134 (1 millón de pesos) y varias propiedades a cambio de liberarlo.

Según las autoridades, el sospechoso realizó llamadas fingiendo ser otra persona mientras negociaba el rescate. Sin embargo, peritos y especialistas realizaron análisis de voz y lograron vincularlo directamente con el crimen.

La denuncia presentada por la madre permitió que agentes de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro ubicaran el lugar donde el menor permanecía retenido. Durante el operativo, el niño fue rescatado con vida y el presunto responsable fue detenido.

Un juez ya vinculó a proceso a Ulises Daniel por el delito de secuestro agravado y ordenó prisión preventiva mientras continúan las investigaciones. El caso ha generado indignación y debate en redes sociales debido a la gravedad de que el presunto autor intelectual del secuestro fuera el propio padre de la víctima.