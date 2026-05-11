Pide $58,800 y propiedades por secuestrar a su hijo: cae padre en México

Un caso que ha causado conmoción en <b><a href="/tag/-/meta/mexico">México</a></b> sacudió al estado de Guanajuato luego de que las autoridades revelaron que un hombre presuntamente inició <b>el secuestro de su propio hijo para exigir dinero a su expareja</b>. El menor fue rescatado sano y salvo tras un operativo de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro.De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, el hecho ocurrió el pasado <b>12 de marzo de 2026</b> en la colonia Plan de Ayala, en el municipio de Uriangato. El niño caminaba junto a un familiar cuando fue interceptado por dos hombres en motocicleta que se lo llevaron por la fuerza.Las investigaciones apuntan a que detrás del secuestro estaba el propio padre del menor, identificado como<b> Ulises Daniel 'N'</b>, quien presuntamente ordenó el plagio para exigir a la madre del niño <b>$58,134</b> <b>(1 millón de pesos) y varias propiedades a cambio de liberarlo</b>.Según las autoridades, el sospechoso realizó llamadas fingiendo ser otra persona mientras negociaba el rescate. Sin embargo, peritos y especialistas realizaron análisis de voz y lograron vincularlo directamente con el crimen.La denuncia presentada por la madre permitió que agentes de la <b>Unidad Especializada en Combate al Secuestro</b> ubicaran el lugar donde el menor permanecía retenido. Durante el operativo, <b>el niño fue rescatado con vida y el presunto responsable fue detenido</b>.Un juez ya vinculó a proceso a <b>Ulises Daniel</b> por el delito de secuestro agravado y ordenó prisión preventiva mientras continúan las investigaciones. El caso ha generado indignación y debate en redes sociales debido a la gravedad de que el presunto autor intelectual del secuestro fuera el propio padre de la víctima.