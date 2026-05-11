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Contraloría y Asamblea sellan acuerdo para reactivar pagos a funcionarios con salarios retenidos

Luego de una reunión, la Asamblea prevé que en los próximos días se normalicen los pagos a funcionarios, mientras continúan las conversaciones sobre mecanismos de control y asistencia.
Luego de una reunión, la Asamblea prevé que en los próximos días se normalicen los pagos a funcionarios, mientras continúan las conversaciones sobre mecanismos de control y asistencia. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Adriana Berna
  • 11/05/2026 15:10
Autoridades legislativas y la Contraloría acordaron trabajar en conjunto para reactivar los salarios retenidos y fortalecer la coordinación institucional.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, aseguró que en los próximos días podría restablecerse el pago a los funcionarios legislativos a quienes se les había retenido el salario, luego de una reunión sostenida con el Contralor General de la República, Anel Flores.

Tras el encuentro, Herrera calificó la reunión como un paso clave para destrabar la situación.

“Estamos en un país democrático y lo importante es tender los puentes necesarios para buscar soluciones”, afirmó, al explicar que desde hace semanas buscaban concretar la reunión para atender la problemática.

El jefe del Legislativo señaló que el contralor los recibió junto a miembros de la bancada Vamos y que durante el encuentro se plantearon alternativas que permitirían que los funcionarios vuelvan a cobrar sus salarios.

Pagos podrían retomarse en los próximos días

Herrera también adelantó que el restablecimiento de los pagos “en los próximos días ya se va a estar retomando”. Según explicó, el acuerdo abarcaría a todos los despachos legislativos.

El presidente de la Asamblea subrayó que el entendimiento alcanzado se basa en mantener una comunicación permanente con la Contraloría para atender no solo este tema, sino otros problemas sociales desde el Órgano Legislativo.

Asistencia y controles seguirán en análisis

Sobre la polémica en torno al registro de asistencia y las listas de marcación del personal, Herrera indicó que el tema continuará en evaluación por los jefes de bancada y que la próxima junta directiva definirá los parámetros a seguir.

También defendió la ejecución presupuestaria del Legislativo, al recordar que la Asamblea recibe el 0.34% del Presupuesto General del Estado. Señaló que el presupuesto pasó de $186.9 millones a una ejecución de $160 millones.

Por su parte, el jefe de la bancada Vamos, Roberto Zúñiga, valoró la reunión como un paso necesario para encontrar soluciones.

“El que no habla y no tiene capacidad de dialogar, va a la guerra”, expresó, al señalar que esperan que la situación quede resuelta en los próximos días.

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