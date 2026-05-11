Contraloría y Asamblea sellan acuerdo para reactivar pagos a funcionarios con salarios retenidos

Sobre la polémica en torno al registro de asistencia y las listas de marcación del personal, Herrera indicó que <b>el tema continuará en evaluación por los jefes de bancada y que la próxima junta directiva definirá los parámetros a seguir</b>.También defendió la ejecución presupuestaria del Legislativo, <b>al recordar que la Asamblea recibe el 0.34% del Presupuesto General del Estado</b>. Señaló que el presupuesto pasó de $186.9 millones a una ejecución de $160 millones.Por su parte, el jefe de la bancada <b><a href="/tag/-/meta/coalicion-vamos">Vamos</a></b>, <b><a href="/tag/-/meta/roberto-zuniga">Roberto Zúñiga</a></b>, valoró la reunión como un paso necesario para encontrar soluciones. <i>'El que no habla y no tiene capacidad de dialogar, va a la guerra'</i>, expresó, al señalar que esperan que la situación quede resuelta en los próximos días.