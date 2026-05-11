Contraloría y Asamblea sellan acuerdo para reactivar pagos a funcionarios con salarios retenidos

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, aseguró que en los próximos días podría restablecerse el pago a los funcionarios legislativos a quienes se les había retenido el salario, luego de una reunión sostenida con el Contralor General de la República, Anel Flores.

Tras el encuentro, Herrera calificó la reunión como un paso clave para destrabar la situación.

“Estamos en un país democrático y lo importante es tender los puentes necesarios para buscar soluciones”, afirmó, al explicar que desde hace semanas buscaban concretar la reunión para atender la problemática.

El jefe del Legislativo señaló que el contralor los recibió junto a miembros de la bancada Vamos y que durante el encuentro se plantearon alternativas que permitirían que los funcionarios vuelvan a cobrar sus salarios.