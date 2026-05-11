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Mayo violento: Panamá registra 20 homicidios en apenas 11 días

El vehículo de color gris recibió varios proyectiles de arma de fuego a la altura de El Crisol, en San Miguelito, donde Roberto Othoniel Álvarez, de 33 años, quien figuraba en la lista de los más buscados.
El vehículo de color gris recibió varios proyectiles de arma de fuego a la altura de El Crisol, en San Miguelito, donde Roberto Othoniel Álvarez, de 33 años, quien figuraba en la lista de los más buscados. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá
Por
Leadimiro González C.
  • 11/05/2026 15:35
La cifra de crímenes escala tras una jornada de terror en Chilibre y San Miguelito. Autoridades investigan nexos con el narcotráfico y ataques armados

La noche del domingo y la mañana del lunes fueron violentas: seis personas fueron asesinadas a tiros en pocas horas en distintos puntos de la ciudad capital. Con estos casos, suman 20 homicidios cometidos en los 11 días transcurridos de mayo, según el conteo de El Siglo.

El primero de los asesinatos se produjo la noche del domingo en el sector de Villa Unida, en Chilibre. Allí, un sujeto conocido con el apodo de “Wuachaco” fue acribillado a balazos cuando se encontraba frente a un minisúper.

El segundo ataque en ese mismo sector se dio en Río Chagres, donde resultó muerto un hombre conocido como Kevin, luego de que sujetos armados ingresaran de forma violenta a su casa y le realizaran múltiples disparos. En este atentado, uno de los pistoleros terminó muerto junto a la víctima tras ser baleado por otro sujeto. Finalmente, un hombre identificado como Irving murió tras ser atacado por desconocidos.

Doble homicidio en vía Domingo Díaz

Mientras tanto, en horas de la madrugada del lunes, también se reportó un doble homicidio en la vía Domingo Díaz, específicamente en el sector de El Crisol, San Miguelito.

Las víctimas se desplazaban en un auto cuando fueron interceptadas por sus verdugos y acribilladas en plena vía, en momentos en que cientos de personas se dirigían a sus labores. Una de las víctimas fue identificada como Roberto Othoniel Álvarez, de 33 años, quien, según las autoridades judiciales, figuraba en la lista de los más buscados y era señalado por presuntos delitos relacionados con drogas. Álvarez murió dentro del automóvil.

En el ataque, otra persona resultó herida y fue trasladada a un centro médico, donde falleció posteriormente. Esta víctima fue identificada como Abraham Antonio Arce, de 39 años, quien no tenía antecedentes y laboraba como conductor de la plataforma In-Drive al momento en que transportaba a Álvarez.

Las autoridades judiciales mantienen las investigaciones para esclarecer este nuevo hecho de violencia registrado en el área.

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