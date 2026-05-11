Mayo violento: Panamá registra 20 homicidios en apenas 11 días

Mientras tanto, en horas de la madrugada del lunes, también se reportó un doble homicidio en la vía Domingo Díaz, específicamente en el sector de El Crisol, San Miguelito.Las víctimas se desplazaban en un auto cuando fueron interceptadas por sus verdugos y acribilladas en plena vía, en momentos en que cientos de personas se dirigían a sus labores. Una de las víctimas fue identificada como <b>Roberto Othoniel Álvarez</b>, de 33 años, quien, según las autoridades judiciales, figuraba en la lista de los más buscados y era señalado por presuntos delitos relacionados con drogas. Álvarez murió dentro del automóvil.En el ataque, otra persona resultó herida y fue trasladada a un centro médico, donde falleció posteriormente. Esta víctima fue identificada como <b>Abraham Antonio Arce</b>, de 39 años, quien no tenía antecedentes y laboraba como conductor de la plataforma In-Drive al momento en que transportaba a Álvarez.Las autoridades judiciales mantienen las investigaciones para esclarecer este nuevo hecho de violencia registrado en el área.