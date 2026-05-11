Mayo violento: Panamá registra 20 homicidios en apenas 11 días

La noche del domingo y la mañana del lunes fueron violentas: seis personas fueron asesinadas a tiros en pocas horas en distintos puntos de la ciudad capital. Con estos casos, suman 20 homicidios cometidos en los 11 días transcurridos de mayo, según el conteo de El Siglo.

El primero de los asesinatos se produjo la noche del domingo en el sector de Villa Unida, en Chilibre. Allí, un sujeto conocido con el apodo de “Wuachaco” fue acribillado a balazos cuando se encontraba frente a un minisúper.

El segundo ataque en ese mismo sector se dio en Río Chagres, donde resultó muerto un hombre conocido como Kevin, luego de que sujetos armados ingresaran de forma violenta a su casa y le realizaran múltiples disparos. En este atentado, uno de los pistoleros terminó muerto junto a la víctima tras ser baleado por otro sujeto. Finalmente, un hombre identificado como Irving murió tras ser atacado por desconocidos.