Ataque armado en El Crisol deja dos fallecidos

El pasajero del vehículo ha sido identificado como un sujeto oriundo de Pedregal, <b>Roberto Othoniel Álvarez</b>, de 33 años, conocido bajo el alias de <b>'Coco Otto', </b>quien<b> </b>figuraba en la lista de los más buscados y era señalado por presuntos delitos relacionados con drogas. Murió dentro del automóvil. Dato: La plataforma de transporte involucrada aún no ha emitido un comunicado oficial sobre el fallecimiento de su colaborador, mientras que la comunidad de Las Américas lamenta la pérdida de un joven que, aseguran, solo buscaba el sustento diario.