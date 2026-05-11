Ataque armado en El Crisol deja dos fallecidos

Tras el violento ataque registrado la madrugada de este lunes en el sector de El Crisol, a la altura de Los Caciques, han surgido detalles reveladores que cambian el enfoque de la investigación. Lo que inicialmente se reportó como un atentado contra dos ocupantes de un vehículo, ha resultado ser un ajuste de cuentas dirigido, donde la vida de un trabajador inocente fue segada por la violencia organizada.

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que el conductor del vehículo era Abraham Antonio Arce, sin antecedentes, de 39 años, conductor de la plataforma In-Driver. El muchacho, según sus allegados y reportes preliminares, no mantenía antecedentes penales ni vínculos con pandillas; simplemente se encontraba realizando una carrera para la cual fue solicitado a través de la aplicación.

Lamentablemente, el joven conductor quedó atrapado en el centro de un ataque premeditado, falleciendo como víctima colateral de un conflicto que no le pertenecía.