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Ataque armado en El Crisol deja dos fallecidos

En el vehículo murió Roberto Othoniel Álvarez, de 33 años, quien aparecía en la lista de los más buscados de las autoridades por presuntos delitos relacionados con drogas.
En el vehículo murió Roberto Othoniel Álvarez, de 33 años, quien aparecía en la lista de los más buscados de las autoridades por presuntos delitos relacionados con drogas. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá
Por
Deborah Peña
  • 11/05/2026 07:10
De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados dispararon contra un vehículo que transitaba por el área

Tras el violento ataque registrado la madrugada de este lunes en el sector de El Crisol, a la altura de Los Caciques, han surgido detalles reveladores que cambian el enfoque de la investigación. Lo que inicialmente se reportó como un atentado contra dos ocupantes de un vehículo, ha resultado ser un ajuste de cuentas dirigido, donde la vida de un trabajador inocente fue segada por la violencia organizada.

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que el conductor del vehículo era Abraham Antonio Arce, sin antecedentes, de 39 años, conductor de la plataforma In-Driver. El muchacho, según sus allegados y reportes preliminares, no mantenía antecedentes penales ni vínculos con pandillas; simplemente se encontraba realizando una carrera para la cual fue solicitado a través de la aplicación.

Lamentablemente, el joven conductor quedó atrapado en el centro de un ataque premeditado, falleciendo como víctima colateral de un conflicto que no le pertenecía.

El objetivo: Alias “Coco Otto”

El pasajero del vehículo ha sido identificado como un sujeto oriundo de Pedregal, Roberto Othoniel Álvarez, de 33 años, conocido bajo el alias de “Coco Otto”, quien figuraba en la lista de los más buscados y era señalado por presuntos delitos relacionados con drogas. Murió dentro del automóvil.

Dato: La plataforma de transporte involucrada aún no ha emitido un comunicado oficial sobre el fallecimiento de su colaborador, mientras que la comunidad de Las Américas lamenta la pérdida de un joven que, aseguran, solo buscaba el sustento diario.

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