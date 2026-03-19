Rechazan asilo al padre de Liam Ramos, el niño detenido por ICE en Minnesota (Estados Unidos)

Un juez federal estadounidense rechazó este jueves 19 de marzo la <b>solicitud de asilo</b> del padre del niño de cinco años <b>Liam Ramos</b>, cuya imagen se volvió viral tras ser detenido junto a su progenitor por oficiales del <b>Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)</b> en <b>Minneapolis (Minnesota)</b>. El caso sacudió la conciencia de la opinión pública estadounidense por la dureza de la <b>política migratoria</b> del presidente estadounidense <b><a href="/tag/-/meta/donald-trump">Donald Trump</a></b> en el estado de Minnesota. Esta dureza se vio aún más cuestionada tras la represión que terminó con la vida de los ciudadanos estadounidenses <b>Renee Good</b> y <b>Alex Pretti</b>.La noticia fue dada a conocer por el <b>distrito escolar de Columbia Heights</b>, al que pertenece Liam Ramos, mediante un comunicado en el que calificó la decisión judicial de 'desgarradora'.'Entendemos que esta decisión será apelada y mantenemos la esperanza de un resultado positivo. Nuestros pensamientos están con Liam y su familia, y continuaremos abogando y apoyando a Liam y a todos los niños', señaló el distrito escolar, citado por la cadena estadounidense <b>CBS</b>.El abogado de la familia reaccionó de inmediato y anunció que apelarán la decisión judicial. 'Desde que se emitió esa decisión, presentamos una apelación ante la <b>Junta de Apelaciones de Inmigración</b> (BIA, por sus siglas en inglés), y está pendiente ante ese organismo. Mientras el caso esté en revisión, la familia puede permanecer en Estados Unidos', precisó <b>Paschal Nwokocha</b>.El letrado admitió que 'no sabemos cuánto tiempo tomará que la justicia tome una decisión', pero subrayó que defenderán el derecho de la familia a que su caso sea evaluado en sus méritos. Además, denunció que no han tenido la oportunidad de presentar su historia ante un juez de inmigración.