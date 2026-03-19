Rechazan asilo al padre de Liam Ramos, el niño detenido por ICE en Minnesota (Estados Unidos)

Un juez federal estadounidense rechazó este jueves 19 de marzo la solicitud de asilo del padre del niño de cinco años Liam Ramos, cuya imagen se volvió viral tras ser detenido junto a su progenitor por oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis (Minnesota).

El caso sacudió la conciencia de la opinión pública estadounidense por la dureza de la política migratoria del presidente estadounidense Donald Trump en el estado de Minnesota. Esta dureza se vio aún más cuestionada tras la represión que terminó con la vida de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti.

La noticia fue dada a conocer por el distrito escolar de Columbia Heights, al que pertenece Liam Ramos, mediante un comunicado en el que calificó la decisión judicial de “desgarradora”.

“Entendemos que esta decisión será apelada y mantenemos la esperanza de un resultado positivo. Nuestros pensamientos están con Liam y su familia, y continuaremos abogando y apoyando a Liam y a todos los niños”, señaló el distrito escolar, citado por la cadena estadounidense CBS.

El abogado de la familia reaccionó de inmediato y anunció que apelarán la decisión judicial. “Desde que se emitió esa decisión, presentamos una apelación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés), y está pendiente ante ese organismo. Mientras el caso esté en revisión, la familia puede permanecer en Estados Unidos”, precisó Paschal Nwokocha.

El letrado admitió que “no sabemos cuánto tiempo tomará que la justicia tome una decisión”, pero subrayó que defenderán el derecho de la familia a que su caso sea evaluado en sus méritos. Además, denunció que no han tenido la oportunidad de presentar su historia ante un juez de inmigración.