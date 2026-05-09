Casos de sarampión en Panamá: Aeropuerto Internacional de Tocumen refuerza monitoreo sanitario

<a href="/tag/-/meta/aeropuerto-internacional-de-tocumen">La administración del Aeropuerto Internacional de Tocumen</a> recordó la mañana de este sábado 9 de mayo que mantiene coordinación permanente con el <a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (Minsa)</a> tras la confirmación de dos casos importados de sarampión en Panamá.A través de un comunicado, la terminal aérea señaló que continúa colaborando con las instituciones correspondientes en la aplicación de protocolos y procedimientos establecidos para la vigilancia y atención de eventos de salud pública.La administración del aeropuerto destacó que las operaciones se desarrollan con normalidad y siguiendo las disposiciones nacionales e internacionales vigentes.Además, recalcó que se prioriza en la seguridad y bienestar de pasajeros, colaboradores y usuarios de la terminal aérea.Un punto que resaltó en el comunicado es que el aeropuerto permanecerá atento a las recomendaciones oficiales emitidas por el Minsa, mientras se mantiene el monitoreo sanitario correspondiente en el principal punto de conectividad aérea del país.La tarde de este viernes 8 de mayo el Minsa confirmó dos casos de sarampión en Panamá.Esa detección activó los mecanismos de respuesta sanitaria y generó alerta entre la población. Los expertos consultados por <b>La Estrella de Panamá </b>destacaron la importancia de reforzar las políticas públicas y la vacunación.