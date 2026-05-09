Casos de sarampión en Panamá: Aeropuerto Internacional de Tocumen refuerza monitoreo sanitario

La administración del Aeropuerto Internacional de Tocumen recordó la mañana de este sábado 9 de mayo que mantiene coordinación permanente con el Ministerio de Salud (Minsa) tras la confirmación de dos casos importados de sarampión en Panamá.

A través de un comunicado, la terminal aérea señaló que continúa colaborando con las instituciones correspondientes en la aplicación de protocolos y procedimientos establecidos para la vigilancia y atención de eventos de salud pública.

La administración del aeropuerto destacó que las operaciones se desarrollan con normalidad y siguiendo las disposiciones nacionales e internacionales vigentes.

Además, recalcó que se prioriza en la seguridad y bienestar de pasajeros, colaboradores y usuarios de la terminal aérea.

Un punto que resaltó en el comunicado es que el aeropuerto permanecerá atento a las recomendaciones oficiales emitidas por el Minsa, mientras se mantiene el monitoreo sanitario correspondiente en el principal punto de conectividad aérea del país.

La tarde de este viernes 8 de mayo el Minsa confirmó dos casos de sarampión en Panamá.

Esa detección activó los mecanismos de respuesta sanitaria y generó alerta entre la población. Los expertos consultados por La Estrella de Panamá destacaron la importancia de reforzar las políticas públicas y la vacunación.