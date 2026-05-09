Caos en Denver: avión de Frontier Airlines atropella a un hombre durante el despegue

Un avión de la compañía Frontier Airlines fue evacuado la noche de este viernes 8 de mayo después de atropellar y matar a un peatón que se encontraba en la pista del Aeropuerto Internacional de Denver (Estados Unidos) mientras despegaba, según informaron medios locales.

La aerolínea Frontier Airlines indicó que se reportó la presencia de humo en la cabina después de que la persona fuera impactada, por lo que los pilotos decidieron abortar el despegue.

Por su parte, el Aeropuerto de Denver confirmó que las llamas fueron extinguidas tras reportarse un “breve incendio” en el motor de la aeronave. La institución también informó que la persona atropellada saltó la cerca perimetral y fue impactada dos minutos después de ingresar a la pista designada para los aviones.

El avión involucrado, un Airbus A321, transportaba a 224 pasajeros y siete tripulantes, de acuerdo con los datos facilitados por la aerolínea, que además agregó que los pasajeros fueron evacuados mediante los toboganes de emergencia dispuestos para estos casos. Asimismo, durante el incidente se reportaron 12 pasajeros con heridas leves. “Estamos profundamente entristecidos por este hecho”, señalaron desde la compañía.

Uno de los pasajeros, Mohamed Hassan, describió a la cadena local KUSA que hubo caos dentro de la aeronave mientras los pasajeros observaban el incendio desde las ventanas. “Sinceramente pensé que iba a morir”, dijo.

El incidente continúa bajo investigación.