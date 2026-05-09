Embajada de Panamá en Brasil avanza diseño de residencia oficial con apoyo universitario

La Embajada de Panamá en Brasil organizó un taller académico internacional para impulsar el diseño conceptual de la futura residencia oficial de la misión diplomática panameña en Brasilia, en colaboración con la Universidad de Brasilia.

La iniciativa reunió a 12 estudiantes y tres docentes de Arquitectura e Ingeniería Civil de la Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica de Panamá, quienes trabajaron junto a profesores y estudiantes brasileños en un ejercicio de cooperación académica e intercambio de conocimientos.

El workshop se desarrolló del 8 al 14 de marzo y combinó espacios de formación teórica, práctica y visitas técnicas en la capital brasileña.

Durante las jornadas, los participantes elaboraron propuestas inspiradas en elementos representativos de la cultura panameña y en modelos de otras residencias diplomáticas ubicadas en Brasilia.

“El taller ya está dando dos resultados sumamente significativos. Primero, los estudiantes propusieron incorporar elementos de la rica cultura panameña en el diseño final de los planos”, destacó el embajador de Panamá en Brasil, Flavio Méndez.

La sede diplomática panameña explicó que el intercambio permitió fortalecer la formación profesional de los estudiantes y ampliar la cooperación regional en áreas académicas y culturales.

Además, la embajada agradeció el respaldo de las representaciones diplomáticas de México y Noruega en Brasil, que también participaron en actividades de intercambio y recibieron a los estudiantes durante la experiencia.

El proyecto se desarrolla en un contexto histórico para la relación bilateral entre Panamá y Brasil.

En 1959, el gobierno brasileño donó a Panamá un terreno de 2.5 hectáreas en Brasilia destinado a la instalación de la sede diplomática panameña. Hasta el momento, únicamente se han construido las oficinas de la embajada, mientras sigue pendiente la edificación de la residencia oficial del jefe de misión y del personal diplomático.

Como parte de los avances alcanzados durante el taller, las instituciones participantes acordaron impulsar un Memorándum de Entendimiento entre la Universidad de Brasilia, la Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica de Panamá.

“Ese acuerdo permitirá ampliar la cooperación en las áreas académicas, científicas y culturales, fortaleciendo el intercambio tanto de estudiantes como de profesores”, explicó Méndez.

La iniciativa busca avanzar en la consolidación de la futura residencia diplomática panameña mediante propuestas que integren arquitectura, sostenibilidad y cooperación internacional.