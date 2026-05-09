Panamá financiará retorno voluntario de migrantes venezolanos hasta el 13 de mayo

El Servicio Nacional de Migración (SNM) anunció la mañana de este sábado 9 de mayo que los ciudadanos venezolanos que se encuentren en Panamá y deseen retornar voluntariamente a su país podrán acogerse a un programa de asistencia impulsado por el Gobierno panameño.

De acuerdo con la entidad, los interesados deberán acercarse a las oficinas del SNM a nivel nacional o comunicarse al número 504-3580 para recibir orientación sobre el proceso y realizar el registro correspondiente.

La institución indicó que el plazo para inscribirse vence el próximo miércoles 13 de mayo.

Entre los requisitos establecidos, los solicitantes deberán presentar pasaporte, salvoconducto o cédula de identidad venezolana, además de la documentación de sus acompañantes en caso de viajar en grupo familiar.

Migración explicó que aquellas personas que no cuenten con documentos permanecerán temporalmente en albergues migratorios mientras se tramita el salvoconducto y el boleto comercial necesario para el viaje.

El SNM detalló que el traslado será financiado en su totalidad mediante el Memorando de Entendimiento Migratorio (MOU) suscrito entre los gobiernos de Panamá y Estados Unidos.

Según el comunicado oficial, la medida forma parte de los esfuerzos conjuntos para promover una migración “ordenada, segura y regular”.

El anuncio ocurre en medio de los cambios en las dinámicas migratorias de la región y el aumento del flujo inverso de ciudadanos venezolanos que buscan regresar a Sudamérica tras intentar llegar a Norteamérica.