Cepanim: MEF define fórmula para calcular los montos

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó, mediante un comunicado oficial, que la nueva normativa establece el mecanismo específico para determinar el valor individual de cada Certificado de Pago Negociable por Interés por Mora (Cepanim).

De acuerdo con la entidad, el cálculo inicia con la determinación del monto retenido correspondiente a la segunda partida del décimo tercer mes. Para ello, se toman como referencia las cuotas reportadas a la Caja de Seguro Social (CSS) entre los meses de abril y agosto de cada año laborado.

Posteriormente, al monto retenido se le aplica un interés simple anual del 3 % durante un periodo de 34 años, comprendido entre 1983 y la entrada en vigencia de la Ley 15 de 2017.