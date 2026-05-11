Cepanim: MEF define fórmula para calcular los montos

El <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a></b> informó, mediante un comunicado oficial, que la nueva normativa establece el mecanismo específico para determinar el valor individual de cada <b><a href="/tag/-/meta/cepanim">Certificado de Pago Negociable por Interés por Mora (Cepanim).</a></b>De acuerdo con la entidad, el cálculo inicia con la determinación del monto retenido correspondiente a la segunda partida del décimo tercer mes. Para ello, se toman como referencia las cuotas reportadas a la <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</a></b> entre los meses de abril y agosto de cada año laborado.Posteriormente, al monto retenido se le aplica un interés simple anual del 3 % durante un periodo de 34 años, comprendido entre 1983 y la entrada en vigencia de la Ley 15 de 2017.