Venezuela evalúa anular la ciudadanía de Alex Saab para facilitar su extradición a Estados Unidos, según Bloomberg

Las autoridades venezolanas evalúan anular la ciudadanía venezolana otorgada al empresario colombiano Alex Saab, una medida que podría facilitar su eventual extradición a Estados Unidos en medio de investigaciones judiciales en la ciudad de Miami, Florida.

La posibilidad de revocar su nacionalidad venezolana es vista por analistas como un paso clave para despejar obstáculos legales en caso de que Caracas acceda a entregarlo a la justicia estadounidense, destacó este sábado 14 de marzo Bloomberg.

Saab, exministro de Industria y aliado cercano de Nicolás Maduro, fue detenido a comienzos de febrero en la ciudad de Caracas poco después de ser destituido de su cargo.

Mientras que Maduro fue capturado, junto a su esposa Cilia Flores, en el Fuerte Tiuna, en la madrugada de este 3 de enero y enviado a un centro de reclusión en Brooklyn, Nueva York.

Hasta ahora la administración de la presidenta encargada Delcy Rodríguez no ha revelado oficialmente los cargos en su contra, mientras persisten interrogantes sobre su situación legal y las decisiones que adoptarán las nuevas autoridades.

De acuerdo con un reporte de la agencia Bloomberg, Saab permanece recluido al menos parcialmente en la prisión de El Helicoide, en Caracas, un centro de detención conocido por sus duras condiciones.

En paralelamente, fiscales federales en Miami habrían obtenido una nueva acusación formal de un gran jurado contra Saab como parte de los preparativos para una posible transferencia a territorio estadounidense.

Aunque los detalles no han sido divulgados, el empresario ya había sido investigado por su presunto manejo de fondos vinculados a un programa de intercambio de alimentos por petróleo impulsado por el gobierno venezolano.

Un abogado del exfuncionario declinó hacer comentarios sobre su situación actual.

Fuentes cercanas al caso señalan que, más allá de una eventual extradición, las autoridades estadounidenses consideran a Saab una figura clave para fortalecer los procesos judiciales contra Maduro.

Flores y Maduro enfrenta cargos federales como conspiración para cometer narcoterrorismo e importar cocaína a Estados Unidos, acusaciones que ha rechazado.

Para los fiscales estadounidenses, Saab habría desempeñado un papel central en las redes financieras que sostenían el régimen de Maduro desde hace 12 años.