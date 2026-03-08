La extradición de Alex Saab a Estados Unidos sería inminente

Alex Saab es un empresario de origen colombiano señalado por Washington como testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro. Durante años, Saab habría operado como pieza clave en la red de negocios internacionales del régimen venezolano, especialmente en contratos relacionados con la importación de alimentos y programas sociales como las cajas CLAP.Las autoridades estadounidenses lo acusan de lavado de dinero y corrupción, sosteniendo que utilizó su posición para desviar fondos y facilitar operaciones financieras que beneficiaban al gobierno de Caracas.