La extradición de Alex Saab a Estados Unidos sería inminente

La extradición de Alex Saab hacia Estados Unidos es inminente, así lo aseguró el periodista Luis Carlos Vélez, a través de su cuenta de X. “Fuentes oficiales le dicen a este reportero que a esta hora se coordinan labores con el Departamento de Defensa de EE.UU. para su traslado a territorio estadounidense”, escribió Vélez. La noticia ha generado gran expectativa internacional, dado el perfil del empresario colombiano y las implicaciones políticas y judiciales de su caso.

Alex Saab es un empresario de origen colombiano señalado por Washington como testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro. Durante años, Saab habría operado como pieza clave en la red de negocios internacionales del régimen venezolano, especialmente en contratos relacionados con la importación de alimentos y programas sociales como las cajas CLAP. Las autoridades estadounidenses lo acusan de lavado de dinero y corrupción, sosteniendo que utilizó su posición para desviar fondos y facilitar operaciones financieras que beneficiaban al gobierno de Caracas.

La relevancia de este proceso radica en que Saab no es visto únicamente como un empresario, sino como un operador estratégico del régimen venezolano. Su extradición representa para Estados Unidos la posibilidad de acceder a información sensible sobre las finanzas de Maduro y las redes internacionales que sostienen al gobierno venezolano en medio de sanciones y aislamiento diplomático. Por ello, el caso ha sido considerado un golpe de alto nivel en la lucha contra la corrupción y el financiamiento ilícito.

Saab fue detenido en 2020 en Cabo Verde, África, durante una escala técnica de su avión privado. Desde entonces, su proceso judicial ha estado marcado por recursos legales y presiones diplomáticas. El gobierno venezolano lo ha defendido como “enviado especial” y ha denunciado su captura como un acto ilegal, mientras que Estados Unidos ha insistido en que se trata de un actor central en operaciones de lavado de dinero que afectan directamente a su seguridad nacional.