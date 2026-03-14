Ataque contra la embajada de Estados Unidos y tres muertos en bombardeos a grupo proiraní en Irak

La embajada de Estados Unidos en Irak fue blanco de un ataque el sábado al amanecer, tras bombardeos en Bagdad contra un influyente grupo proiraní que causaron tres muertos, entre ellos una “personalidad importante”, según fuentes de seguridad.

En medio de la guerra iniciada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra Irán, Irak se ha visto arrastrado al conflicto luego de que movimientos armados locales pro-Teherán reivindicaran a diario ataques con drones contra militares de Washington o instalaciones petroleras.

En respuesta, las posiciones de estas facciones son blanco de ataques atribuidos a Estados Unidos o Israel.

El sábado al amanecer, un periodista de la AFP vio humo negro elevándose sobre la embajada estadounidense, ubicada en una zona de alta seguridad que alberga representaciones diplomáticas, instituciones internacionales y organismos gubernamentales en el centro de la capital.

Un alto funcionario de seguridad entrevistado por la AFP mencionó un ataque con drones. Otro confirmó un ataque, refiriéndose a disparos de cohetes, y precisó que un proyectil había caído cerca de la pista de aterrizaje del complejo diplomático.

Se trata del segundo ataque contra la legación estadounidense desde el inicio de la guerra en Oriente Medio.

Se produce pocas horas después de los ataques contra las Brigadas de Hezbolá, un influyente grupo armado que perdió a dos de sus miembros, según responsables de seguridad.

La identidad de estos miembros no ha sido revelada por las fuentes contactadas por la AFP y las Brigadas de Hezbolá, clasificadas como grupo “terrorista” por Washington, no han publicado ningún comunicado por el momento.

‘Personalidad importante’

Poco después de las 02H00 de la madrugada (23H00 GMT), en el lujoso barrio de Arassat, donde se han instalado facciones armadas proiraníes, un misil impactó en una casa que servía de sede a las Brigadas de Hezbolá, indicó a la AFP un alto cargo de seguridad.

“Una personalidad importante falleció” y otras dos personas resultaron heridas en el ataque, según esta fuente.

Posteriormente, el número de víctimas mortales se revisó a tres, todos ellos fallecidos en el ataque contra la vivienda, según informó una fuente proiraní a la AFP.

Las Brigadas de Hezbolá organizaron un cortejo fúnebre en Bagdad en memoria de tres combatientes, entre ellos el comandante Abú Ali al-Amiri.

Periodistas de la AFP escucharon fuertes explosiones, antes de que sonaran las sirenas de las ambulancias. Testigos dijeron haber visto humo blanco elevándose en el barrio.

Dos horas más tarde, un ataque aéreo impactó contra un vehículo cerca de un puente en el este de Bagdad, y causó un muerto, según otras dos fuentes de seguridad.

De acuerdo con un responsable de las Milicias Populares (Haschd al Shaabi), también se trataría de un miembro de las Brigadas de Hezbolá.