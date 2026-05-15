Acodeco alerta por ola de reclamos en línea blanca y televisores

El Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que el incumplimiento de garantía continúa siendo la principal causa de reclamaciones presentadas por consumidores en el sector de electrodomésticos.

De acuerdo con estadísticas oficiales de la entidad, se registraron 69 casos relacionados con esta irregularidad, que representan un monto total de B/.49,435.15 en reclamaciones.

Acodeco revela cuáles son los electrodomésticos más denunciados

Entre los productos con mayor cantidad de quejas figuran las refrigeradoras con 16 casos, los televisores con 15 y las lavadoras con 9 reclamaciones.

La entidad detalló además que otras denuncias estuvieron vinculadas con falta de información, devolución de dinero, custodia de bienes, incumplimiento de servicio, incumplimiento de contrato y veracidad de la publicidad.

Durante este mismo periodo, la Acodeco logró resolver favorablemente 47 casos relacionados con este sector, permitiendo la recuperación de B/.26,985.19 a favor de los consumidores. Los resultados incluyeron 23 desistimientos, 18 acuerdos entre las partes, cinco resoluciones y una transacción extrajudicial.

La institución reiteró a los consumidores la importancia de conservar la factura, el certificado de garantía y cualquier documento relacionado con la compra, debido a que estos sirven como respaldo al momento de presentar una reclamación. Asimismo, recordó a los agentes económicos que las garantías ofrecidas deben cumplirse conforme a lo prometido y que la información suministrada sobre los productos debe ser clara y veraz.