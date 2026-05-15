Más de 115 mil familias se beneficiarán con proyectos de agua potable en Colón

El presidente José Raúl Mulino encabezó la mañana de este viernes 15 de mayo una jornada de inspección de los avances en los proyectos de la planta potabilizadora Sabanitas II y la rehabilitación de Sabanitas I, obras que buscan fortalecer el suministro de agua potable en la provincia de Colón y beneficiar a más de 115 mil familias.

Durante el recorrido, el mandatario estuvo acompañado por el director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Antonio Tercero González, quien destacó que los trabajos permitirán mejorar la continuidad del servicio y reducir la dependencia de carros cisternas en varias comunidades colonenses.

Las autoridades explicaron que el sistema de abastecimiento actualmente produce 30 millones de galones diarios y que, una vez culminadas las obras, ambas plantas aportarán una producción total de 50 millones de galones por día, incluyendo 20 millones adicionales provenientes de Sabanitas II.

Según el Idaan, a inicios de 2026 se reactivaron los trabajos de rehabilitación de la planta Sabanitas I, que permanecían paralizados desde 2017.

Entre los avances se encuentran obras complementarias, permisos para la extracción de 35 millones de galones diarios de agua potable, mejoras en líneas de conducción y la reducción del uso de carros cisternas en nueve rutas.

El Gobierno detalló que la administración de Mulino priorizó la culminación de estas obras y sostuvo conversaciones con la empresa contratista y con el Banco Interamericano de Desarrollo para garantizar el financiamiento pendiente.

Las comunidades beneficiadas incluyen Barrio Norte, Barrio Sur, Buena Vista, Cativá, Sabanitas, Salamanca, Limón, Nueva Providencia, Puerto Pilón, Cristóbal, San Juan y Santa Rosa.

Las autoridades también informaron que desde septiembre de 2025 la extracción de agua aumentó de 20 millones a 35 millones de galones diarios.

La rehabilitación de la planta potabilizadora Sabanitas I contempla mejoras en edificios administrativos y de químicos, modernización de la línea de procesos, rehabilitación de la toma de agua cruda y reemplazo de equipos eléctricos y electromecánicos.

Entre las obras complementarias reactivadas destacan la construcción de 11,589 metros de tuberías de conducción en hierro dúctil fundido de diferentes diámetros, la instalación de tuberías de distribución, la construcción de tanques de almacenamiento en Villa Catalina y Santa Rita, así como una nueva estación de rebombeo en Santa Rita.