Polémica en Colón: investigan a directora del Iphe por recibir a la diputada Yamireliz Chong

La diputada de la coalición Vamos, Yamireliz Chong, reveló la mañana de este viernes 15 de mayo que se abrió un proceso de investigación contra la directora de la extensión del Instituto Panameño de Habilitación Especial (Iphe) en la provincia de Colón, Niurka del Castillo, tras su visita al centro educativo este 17 de abril.

“Eso es lamentable, porque no hay excusa alguna. Esa visita fue tan normal como la pudo haber realizado cualquier otro diputado, quien, dicho sea de paso, está dentro de su rol constitucional y puede solicitar información o visitar cualquier institución del país. En esa visita lo único que hicimos fue conocer el lugar, saber qué hacían, cuáles eran las oportunidades y los retos que enfrentaban tanto los docentes como los estudiantes para poder educarse”, alegó Chong en un video difundido en sus redes sociales.

En este sentido, la diputada del circuito 3-1 destacó que su intención era gestionar donaciones para recuperar algunos espacios de la infraestructura del colegio que requieren mejoras, con el fin de que los alumnos del Iphe de Colón puedan estudiar en mejores condiciones.

“De verdad me sorprende que ahora salgan con esto. No entiendo en qué cabeza cabe emitir una nota dirigida a una docente informándole que será investigada y sancionada por haber recibido a una diputada de la República. En esa visita no se vulneraron los derechos de ninguno de esos niños, ni se expuso a ninguno de ellos. Yo no hice taquilla ni politiquería con esa visita, porque no la subí a ninguna de mis redes sociales. No hice un solo video, ni a favor ni en contra, ni para atacar al gobierno, ni a la directora, ni absolutamente a nadie”, sostuvo.

Chong remarcó que el propósito de la visita era “positivo”, ya que buscaba explorar de qué manera, desde su rol como diputada, podía contribuir con la institución; por ejemplo, impulsando un presupuesto más robusto para la entidad de cara al próximo año.

“Pero yo creo que aquí lo que tenían miedo era que yo expusiera las supuestas ilegalidades que se están cometiendo contra los docentes, con licencias sin sueldo impuestas y descuentos desproporcionados desde 2025 hasta la fecha”, manifestó.

“Nosotros estamos viviendo una dictadura disfrazada de Estado de derecho, porque esto no tiene otro nombre. Aquí no hay Estado de derecho cuando ocurren cosas como las que hoy estamos viendo. Y yo no voy a dejar de trabajar. No voy a ser cómplice de sus abusos. No me voy a callar. Por el contrario, el mensaje ya llegó, llegó hace mucho tiempo, y la respuesta jamás será el miedo”, indicó

“A la profesora Niurka le doy todo mi respaldo y le digo que usted no está sola, que no tenga miedo, porque no hizo absolutamente nada malo. Lo único que hizo fue demostrar que es una profesional y una funcionaria pública que no le teme a la rendición de cuentas ni a la transparencia; que está abierta a brindar información a quien se la solicite. De verdad le digo que usted no está sola y que voy a acompañarla hasta las últimas consecuencias”, concluyó la diputada.